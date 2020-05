Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) (Friso Gentsch/dpa)

Erst klingelten sie, dann drängten sie eine Seniorin zurück in ihre Wohnung und durchsuchten ihre Wertsachen: Drei unbekannte Räuber haben am Donnerstagvormittag eine 84-jährige Bremerin in Hemelingen überfallen. Dabei erlitt sie laut Polizei leichte Blessuren und Abschürfungen.

Das Trio flüchtete nach der Tat. Ob die Männer etwas entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Überfall an der Klausstraße in Hemelingen beobachtet haben. Einer der Räuber wird mit 1,50 Metern als auffällig klein und untersetzt beschrieben. Seine Komplizen sollen etwa 1,80 Meter groß, schlank und während des Überfalls dunkel gekleidet gewesen sein. Die Männer sprachen Deutsch mit einem unbekannten ausländischen Akzent. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421/362 38 88 entgegen.