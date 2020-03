Die Welt schrumpft auf die Größe der eigenen Wohnung: Hier ein Gebäude am Weidedamm in Findorff. (Frank Thomas Koch)

Die Welt ist geschrumpft. Vielleicht hat sie zwei Zimmer, vielleicht drei, vielleicht fünf. Egal eigentlich, klein ist das alles. Oder zumindest: kleiner als zuvor. Zuvor, das ist nicht einmal drei Wochen her. Ein Leben, das seltsam weit weg erscheint. Ein Leben in Bars, in Zügen, in Büros. Ein Leben da draußen, ein Leben mittendrin.

Inzwischen kaum mehr vorstellbar. „Kann keine Filme mehr gucken“, schrieb kürzlich ein Nutzer auf Twitter. „Immer, wenn sich zwei Leute die Hände geben, denke ich: Seid ihr irre? Auseinander!“ Totale Isolation – vor wenigen Tagen ein Szenario aus Endzeitfilmen, heute Realität. Und irgendwie auch: Normalität.

Gleichzeitig passiert etwas Bemerkenswertes. Während die Menschen einander in Supermarktgängen ausweichen, beim Joggen die Straßenseite wechseln, keimt ein andere Nähe auf. Eine Nähe, der auch kilometerweite Distanz nichts anhaben kann. Eine gefühlte Nähe.

Zusammen sind wir stark, heißt es oft. Eine Plattitüde, oft bemüht, abgegriffen. Dieser Tage aber wird klar, wie wahr dieser Satz ist; dieser Tage wird er zur Bedingung. Nur zusammen sind wir stark. Vor allem aber: Allein sind wir schwach. Die Ausbreitung des Coronavirus, sie wird sich nur verlangsamen lassen, wenn alle mitmachen. Wenn jeder Einzelne sich einschränkt, um andere zu schützen.

Die anderen sind derzeit weit weg, außer Sichtweite, trotzdem sind sie präsenter denn je – in Gedanken. Die Pandemie, sie hat eine Solidarität aufkommen lassen, die noch vor wenigen Wochen unvorstellbar schien. Es gibt Hilfsprojekte für Familienmitglieder und Freunde, für den Einzelhändler oder den Kneipenbesitzer um die Ecke, für Nachbarn, für völlig Fremde. Menschen kaufen füreinander ein, erledigen Botengänge, teilen Nudeln und Klopapier, spenden Geld und Trost.

Auf Facebook und Instagram posten Nutzer Videos, in denen sie Gute-Nacht-Geschichten vorlesen, um fremde Kinder zu bespaßen. Es werden Kochtipps ausgetauscht, es werden virtuelle Partys gefeiert, um geschlossene Clubs zu retten. Vor allem aber wird geredet. Geklagt, zugehört, aufgeklärt, eingeordnet. Denn natürlich: Was da gerade passiert, verlangt nach Austausch, nach Beistand. Weil es neu ist, für alle, weil es Ängste schürt, kleine und atemberaubend große.

„Soziale Distanz, digitale Nähe“, schrieb die Autorin Berit Glanz vor wenigen Tagen auf Twitter. Eine gute Umschreibung für das, was sich derzeit beobachten lässt: dass viele Menschen trotz, wahrscheinlicher aber wegen der Kontaktsperre besonders wachsam gegenüber den Bedürfnissen anderer sind. „Ich habe noch nie so oft gefragt: Wie geht es dir?“, stellt eine Nutzerin im Diskussionsforum Reddit fest. Eine andere schreibt: „Seit ich 16 bin, habe ich nicht so oft mit Freunden telefoniert wie jetzt.“ Die Kontaktsperre sorgt für mehr Kontakt, für ungeahnte Fürsorge. Man muss das nicht romantisieren, um es schön zu finden.

Klar ist aber auch: Dass die Menschen sich gerade mehr umeinander sorgen, ist das Ergebnis einer globalen Pandemie, die für viele katastrophale Folgen hat – gesundheitliche, persönliche, wirtschaftliche. Die verordnete Distanz taugt deshalb nicht zur Verklärung. „Vielleicht brauchten wir das“ oder „Die Krise als Kur“ – auf derartige Formulierung stößt man dieser Tage immer wieder. Menschen berichten online davon, was der Rückzug ihnen Positives beschert hat: Entschleunigung, innere Ruhe, Zeit für Hobbys. Die Begleiterscheinungen der Krise als Heilsbringer?

Wer so denkt, verkennt, dass es ein Privileg ist, dem Rückzug in die eigenen vier Wände etwas Positives abgewinnen zu können. Denn für viele Menschen stellt die wochen-, vielleicht monatelange Isolation vor allem ein beängstigendes Szenario dar. Für solche mit psychischen Erkrankungen etwa, die unter Einsamkeit und mangelnder Alltagsstruktur leiden; für solche, die coronabedingt ihre Arbeit verloren haben und unfreiwillig zu Hause sitzen; für solche, die von häuslicher Gewalt bedroht sind. Es ist wichtig, jetzt auch an sie zu denken. Aufmerksam zu sein, nachzufragen, gegebenenfalls Hilfe zu rufen. Da zu sein, ohne da sein zu können.