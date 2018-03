Bremens Schulen sind zukunftsfähig, allerdings gibt es auch deutliche Defizite. (dpa)

Die Experten bestätigen, was viele Lehrer, Eltern und Schüler längst wissen: Den Bremer Schulen fehlen Räume, gute Unterrichtsmaterialien und Personal. Das, so die Wissenschaftler, wirke sich nachteilig auf die Qualität des Unterrichts und auf die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Familien aus. Herkunftsbezogene Bildungsungleichheiten, heißt es in ihrem Bericht, zählten im Bremer Schulsystem weiter zu den drängendsten Problemen. Die gute Nachricht: Bremen hat nach Ansicht der Experten das Zeug, sein etabliertes Schulsystem inhaltlich in die richtige Richtung zu entwickeln. Die Opposition in der Bürgerschaft dagegen sieht die rot-grüne Bildungspolitik als gescheitert an.

Nach den Worten des Leiters der Expertengruppe, Prof. Kai Maaz vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), ist zumindest das Bremer Modell aus vielen Oberschulen und wenigen Gymnasien zukunftsfähig und offen für Modernisierungen. Ein Jahr lang hat die Expertengruppe um Maaz im Auftrag der Bildungssenatorin sowohl die Struktur als auch die Arbeitsweise des Bremer Schulsystems unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse stellten die Wissenschaftler am Montag im Rathaus vor.

Deutliche Defizite sieht das Forscherteam bei der räumlichen, materiellen und vor allem der personellen Ausstattung der Bremer Schulen. Außerdem nutzten Lehrer Daten über die Leistungsstände ihrer Schüler nicht systematisch. Nach Ansicht der Experten können sie die Schüler darum nicht zielgerichtet fördern und fordern. Ein ganzes Bündel an Maßnahmen schlägt der 200-seitige Bericht zur Verbesserung der Inklusion vor. Senatorin Claudia Bogedan (SPD) fühlt sich dennoch in ihrer Arbeit bestätigt. Sie will künftig noch enger mit den Schulleitern zusammenarbeiten und sich in Zeiten des Fachkräftemangels weiter um eine „intelligente Verteilung“ der Ressourcen kümmern. „Der Evaluationsbericht enthält viele Hinweise, mit denen wir sehr gut weiterarbeiten können – und werden“, versprach Bogedan.

Hintergrund der Überprüfung ist die Bremer Schulreform, die ab 2009 in die Praxis umgesetzt wurde. Damals wurde das Bildungssystem neu aufgestellt: Zuvor gab es Haupt-, Real- und Gesamtschulen, aber auch Schulzentren und Sekundarschulen. Diese vielen unterschiedlichen Schultypen wurden durch nur noch zwei Schulformen abgelöst: viele Oberschulen und einige Gymnasien. Ziele der Reform waren, dass der Schulerfolg weniger von der sozialen Herkunft abhängen soll, dass Schüler länger gemeinsam lernen und auch später noch auf einen anderen Abschluss umschwenken können als anfangs geplant.

Das zumindest sei in Bremen gängige Praxis, so Maaz. Rund Dreiviertel der Fünftklässler besuchten die Oberschulen, 26 Prozent die Gymnasien. "Das ist genau, was angestrebt wird." 40 Prozent der Oberschüler wechselten später in eine gymnasiale Stufe über. "Bremen ist das Bundesland mit den meisten Oberschülern, die Abitur machen", lobt Maaz. Das Ziel der Durchlässigkeit zwischen den Schulformen sei erreicht.

Bei der Ausstattung der Schulen indes sollten künftig schwierige soziale Lagen und herausfordernde Situationen besonders berücksichtigt werden, fordern die Experten. Das gelte insbesondere für die Umsetzung der Inklusion. Bogedan räumt ein: "Die Förderquote liegt an vielen Schulen bei über zehn Prozent. Das ist mit dem vorhandenen Personal nicht zu schaffen." Die Senatorin fühlt sich bestätigt, wenn sie die Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren personell stärkt.

"Wir entlasten die Schulen im Bereich der Diagnostik", sagt sie. Das reicht Prof. Birgit Lütje-Klose von der Universität Bielefeld nicht. Mehr Personal müsse her, und zwar schnell; notfalls mithilfe von Übergangslösungen. Besonders wichtig ist den Experten, dass es künftig weniger Schüler gibt, die ohne Abschluss die Schule verlassen. An dem von Senatorin Bogedan in Auftrag gegebenen Evaluationsbericht haben Wissenschaftler des DIPF gearbeitet, des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) sowie der Universitäten Bremen und Bielefeld.

Für die Senatorin bedeuten die Ergebnisse: "Finger weg von der Schulstruktur, die sich bewährt hat; aber Ärmel aufrollen und die inhaltliche Arbeit angucken." In den nächsten zwei Wochen will sie sich mit den Schulleitern über die Ergebnisse verständigen, um möglichst bald die Empfehlungen der Experten umzusetzen.

Kritik kommt aus den Reihen der Opposition: Rot-Grün sei es nicht gelungen, die Bildungslandschaft so zu beeinflussen, dass Bremen bei Leistungsvergleichen national und international den Anschluss wieder findet und die soziale Kopplung zwischen Elternhaus und Schulerfolg weiter reduziert werde, so der bildungspolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Thomas vom Bruch. Ähnlich sieht das Kristina Vogt von den Linken. „Problematisch ist, dass Gymnasien sich nur bedingt an der Inklusion beteiligen", so Vogt.

Um die Inklusion erfolgreich umsetzen zu können, fehlten sonderpädagogische Fachkräfte aber auch persönliche Assistenzen für die Kinder. Bremen brauche dringend zusätzliches Personal und mehr Geld. Julie Kohlrausch (FDP) meint: Die Bremer Schülerinnen und Schüler schneiden nach wie vor in allen Bildungstests schlechter ab, als jene in anderen Bundesländern. Um die Probleme der aktuellen Schulpolitik zu lösen, brauche es neue Ideen, mehr Geld und eine Rückbesinnung auf die grundlegenden Aufgaben der Schule.

SPD und Grüne, CDU, Linke und FDP wollen in diesem Jahr erneut festlegen, wie das Schulsystem verbessert und weiterentwickelt werden kann. Der geltende Bildungskonsens wurde 2008 von SPD, Grünen und der CDU unterzeichnet. Ziel ist, dass nicht jede neue Landesregierung ein anderes Schulsystem einführt. Den Schulen soll das Ruhe und Planungssicherheit verschaffen.

