Sie heißen „Midnight Madness“, „High Speed Bombs“ oder „Perfect Illusion“ und versprechen einen krachend bunten Start ins neue Jahr. Ab diesem Freitag werden sich wie jedes Jahr viele Bremer auf den Weg machen, um einzukaufen, was sie in der Silvesternacht in die Luft schießen wollen. Bis Montag, 31. Dezember, ist der Verkauf von Raketen und Feuerwerksbatterien der Klasse F 2 offiziell erlaubt.

Die Verbraucherzentrale rät allerdings, beim Kauf der Knaller genau hinzuschauen, denn: „Wer sich fahrlässig verhält oder gegen bestehende Gesetze und Verordnungen verstößt, muss in der Regel für den Schaden haften“, heißt es in einem Leitfaden auf ihrer Internetseite. Kaufen sollte man nur von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung abgenommene Ware, zu erkennen ist sie an einer Registriernummer und dem CE-Zeichen. Bei ungeprüfter Ware, verkauft wird sie oft im Internet oder auf Flohmärkten, gibt es häufiger Fehlzündungen, auch explodieren die illegalen Feuerwerkskörper manchmal heftiger als erwartet.

Einsatzkräfte werden beschossen

Selbst geprüftes Feuerwerk kann jedoch schmerzhafte Folgen haben. Klaus-Peter Hermes, Chefarzt der Notaufnahme am Klinikum Bremen-Mitte, und seine Kollegen werden sie auch in diesem Jahr ab Mitternacht wieder zu sehen bekommen. Etwa 35 Bremer landen an jedem Jahreswechsel im Krankenhaus, weil sie sich beim Feuerwerken Hände und das Gesicht verbrannt oder gleich ganze Finger abgesprengt haben. „Seit 2017 sind es vermehrt die sogenannten Polen-Böller, mit denen sich Menschen schwer verletzen“, sagt Hermes.

„Man kann sich auch mit legalen Raketen die halbe Hand abreißen, aber illegales Feuerwerk richtet insgesamt häufiger größeren Schaden an.“ Erst am Mittwochabend hatten Unbekannte einen Böller in einem Briefkasten gezündet, der daraufhin explodierte und ein Glasdach beschädigte. Und vor rund einem Monat hatte die Polizei mehr als 130 illegale Böller im Keller einer Familie beschlagnahmt, nachdem ein 13-Jähriger in einer Schule in Mittelshuchting einen der Böller gezündet hatte. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.

In Berlin hatte jetzt Charité-Oberarzt Dr. Tobias Lindner ein Verkaufsverbot von Feuerwerk an Laien vorgeschlagen. Hermes teilt diese Meinung. „Es wäre sinnvoll, fraglich ist aber, ob die Bevölkerung so ein Verbot akzeptieren würde“, sagt er. „Das erste, was man massiv einschränken müsste, wären diese Massenveranstaltungen.“ Bei ihnen erleben Hermes und seine Notarzt-Kollegen sowie Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr auch, dass gezielt Raketen auf sie geschossen werden – passiert ist das unter anderem vor einem Jahr bei einem Silvestereinsatz am Hauptbahnhof.

Polizei hat Sielwallkreuzung und Schlachte im Blick

Auch in der Nacht von Montag auf Dienstag rechnet die Bremer Polizei damit, zu vielen Einsätzen ausrücken zu müssen. Besonders im Blick werden die Beamten dabei die Sielwallkreuzung und die Schlachte haben, denn hier feiern traditionell besonders viele Bremer ins neue Jahr.

Auch der Discomeile und das Gebiet rund um den Hillmannplatz gilt verstärkt das Augenmerk der Polizisten in Uniform und zivil, weil es dort schon über die Weihnachtstage vermehrt zu Auseinandersetzungen gekommen sei, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Sie kündigt darin ebenfalls den Einsatz von Bodycams an, „als ergänzendes Element der Deeskalation und als Mittel der polizeilichen Eigensicherung“.

Vor weiteren gesundheitlichen Schäden durch Feuerwerke warnt der BUND Bremen. Nach Angaben des Umweltbundesamtes werden in der einen Nacht deutschlandweit durch die Raketen jedes Jahr rund 4000 Tonnen Feinstaub freigesetzt, das entspricht rund 15 Prozent der Jahresmenge durch den Straßenverkehr.

Staubpartikel enthalten giftige Schwermetalle

„Diese Staubpartikel, die für das menschliche Auge unsichtbar sind, enthalten giftige Schwermetalle, können zu Atemwegserkrankungen wie Asthma führen und sogar Krebs auslösen", sagt Katja Muchow, stellvertretende Geschäftsführerin des BUND Bremen. Auch sind in den Raketen meist Stoffe wie Kaliumnitrat, Strontium- und und Bariumverbindungen enthalten, deren Rückstände laut nach Einschätzung des Umweltverbandes Boden und Grundwasser belasten können.

Hinzu kommt, dass viele Menschen, vor allem aber Tiere, sehr empfindlich auf die Knallerei reagieren. Hunde und Katzen mit ihrem extrem scharfen Gehör können verstört reagieren, bei Vögeln und Fledermäusen können starke Detonationen laut BUND sogar Schockzustände auslösen und damit lebensbedrohliche Folgen haben. Die Naturschützer sowie übrigens auch viele von Bremens Politikern werben deshalb seit Jahren dafür, das neue Jahr mit so wenig Feuerwerk wie möglich zu begrüßen oder am besten gleich ganz darauf zu verzichten.