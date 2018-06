Eine Studie hat Bremen nur wenig Lebensqualität bescheinigt. Doch die Bremerinnen und Bremer sind sich einig: Bremen ist lebenswert. (Jonas Völpel)

Die Bremer nörgeln ja ganz gerne, auch über ihre Stadt. Aber was ihnen zu weit geht, geht ihnen zu weit. Und das war in dieser Woche eindeutig die sogenannte Studie über die Lebensqualität in deutschen Städten. Was die Wissenschaftler da an Daten zusammengetragen und zu einem Ranking über Lebensqualität montiert haben, das ging vielen Bremer über die Hutschnur. Und auch ich war sauer über diese neue Studie. Schon allein die Tatsache, dass man nichts über die Rolle der Wohnungs- und Mietpreise in diesem Ranking lesen konnte, verwunderte viele, weil sie wissen, wie wichtig dieses Kriterium für Lebensqualität ist.

In der Stadt München, Spitzenreiter in dieser Untersuchung, mögen sich gut Verdienende sehr wohl fühlen. Aber all die Männer und Frauen, die in Supermärkten, Friseurläden, Kneipen, Restaurants, Handwerksbetrieben oder Pflegeeinrichtungen mit ihrer Arbeit für die Lebensqualität der Gutverdienenden sorgen, die müssen oft vor den Toren der Stadt leben, weil sie die horrenden Mietpreise nicht bezahlen können.

Und Gleiches gilt für den drittplatzierten Ort in dieser Studie, Starnberg. Dieser Ausflugs- und Erholungsort am Starnberger See, 25 Kilometer von München entfernt, ist für die, die es sich leisten können, dort zu wohnen, höchst attraktiv. Aber wer kann das schon. Deswegen sind diese Rankings nichts wert. Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen.

Mich hat die einhellige Reaktion der Bremer auf die Berichterstattung über diese Lebensqualitätsuntersuchung sehr gefreut. In Medien, auf der Straße, im Freundeskreis, am Kneipentisch – überall hört man Empörung über diese Studie. Weil die Leute, die hier leben, es besser wissen, weil sie sich in Bremen wohl fühlen, weil man hier nicht nur gut, sondern auch sehr gut leben kann. Ihr Lebensgefühl lassen sich die Bremerinnen und Bremer durch solche Studien nicht vermiesen.

Und diese einhellige Empörung gibt es, obwohl alle wissen, dass es hier Probleme gibt, und zwar nicht zu knapp. Dass es hier eine vergleichsweise hohe Arbeitslosigkeit gibt, eine enorme öffentliche Verschuldung, die die Gestaltung der Lebensverhältnisse in unserer Stadt erheblich erschwert, dass viel, sehr viel für eine bessere Bildung getan werden muss. All das und mehr ist den Bremerinnen und Bremern klar. Aber ihnen ist auch klar, wie lebenswert es hier ist: Wir können viele Strecken mit dem Fahrrad bewältigen, mit der Straßenbahn zum Flughafen fahren, uns in einer schönen Innenstadt aufhalten und haben einen Fußballbundesligaverein im Herzen der Stadt. Um ins Grüne zu kommen, ist es nicht weit.

Dass der Anteil von Waldfläche ein eigenes Kriterium für dieses Ranking hat, finde ich einfach lächerlich. Dem ein oder anderen mag ja ein großer Wald fehlen, andere haben ihn bisher nicht vermisst. Vielen reicht der Bürgerpark oder der Stadtwald. Und Spaziergänge oder Radfahren durchs Blockland, durch die Bremer Schweiz, an der Weser entlang haben einen eigenen Reiz und bieten eine hohe Erholungsqualität im Grünen. Und die vielen Badeseen, die uns gerade jetzt Erfrischung bieten, nutzen Alte und Junge gerne. Und schon gar nichts sagt diese Studie aus über die Weltoffenheit und Liberalität und sowie den Gemeinsinn in unserer Stadt aus.

Alles Qualitäten, die ich nicht missen möchte. Ärgerlich ist diese Studie, weil sie mit unzulänglichem, scheinbar objektivem Datenmaterial ein falsches Bild produziert und damit am bereits beschädigten Image dieser Stadt kratzt. Das macht es nicht leichter, gute Leute nach Bremen zu holen. Aber vielleicht machen sich ja gute Leute selbst ein Bild. Wer hat nicht schon die Erfahrung mit Besuchern gemacht, die nach einigen Stunden oder Tagen des Aufenthalts sagen: „Mensch, dass Bremen so schön ist, dass sich hier so gut leben lässt, hätte ich nicht gedacht.“ Das sind Fakten, die zählen.

