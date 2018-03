Diese Nacht in Bremen wird ein 21-Jähriger Raser aus dem Umland wohl nicht so schnell vergessen: Wie die Polizei mitteilt, überholte der Mann in der Nacht von Freitag von Sonnabend auf der Oldenburger Straße ausgerechnet den Videowagen der Bremer Polizei. Dabei soll er, nach Polizeiangaben, mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Die Beamten folgten dem Raser daraufhin und zeichneten weitere Tempoüberschreitungen auf. Der Spitzenwert lag bei zwischenzeitlich 170 Kilometer pro Stunde. Erlaubt sind auf der Strecke 70 Kilometer pro Stunde. Mit Unterstützung weiterer Streifenwagen konnte der Pkw-Fahrer in Höhe der Tankstelle gestoppt werden. Den Fahrer erwartet nun neben einem dreimonatigen Fahrverbot auch eine empfindliche Geldstrafe. Außerdem wurden während der Kontrolle noch eine Steuerhinterziehung festgestellt. Der Zoll wurde informiert. Die Ermittlungen dauern an. (haf)