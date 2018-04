Ein Raser verursachte am Donnerstagabend einen schweren Unfall in der Neustadt. (Christian Butt)

Ein getunter Sportwagen hat am Donnerstagabend gegen 22 Uhr einen schweren Verkehrsunfall in der Bremer Neustadt verursacht. Offenbar war der Sportwagen viel zu schnell unterwegs. Er schleuderte 190 Meter über die Neuenlander Straße und rammte schließlich mehrere Fahrzeuge. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Die vier Insassen des Unfallautos flüchteten zunächst, konnten jedoch gefasst werden.

Nach ersten Informationen der Polizei fuhr der Mitsubishi-Sportwagen stadteinwärts. In dem Wagen saßen vier junge Männer, sie waren offenbar viel zu schnell in einer 50er-Zone unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache berührte der Wagen zwischen der Abzweigung zur Kattenturmer Heerstraße und dem Kirchweg den rechten Bordstein.

Sechs Fahrzeug in Unfall verwickelt

Der Fahrer verlor deshalb die Kontrolle über den Sportwagen, der daraufhin über die vierspurige Straße schleuderte. Nach Angaben der Polizei verlor der Wagen nach 60 Metern ein Rad und krachte schließlich in mehrere an einer Ampel wartende Fahrzeuge. Dabei wurde ein Opel Astra auf das Dach geworfen. Insgesamt waren sechs Wagen Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Die zwei Insassen aus dem überschlagenen Opel mussten leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Direkt nach dem Unfall sprangen die vier jungen Männer aus dem verunglückten Mitsubishi und flüchteten. Zeugen konnten zwei der Insassen bei ihrer Flucht festhalten und der Polizei übergeben. Zwei weitere Männer wurden wenig später bei der Flucht in einer Seitenstraße von der Polizei gestellt und festgenommen. Warum die Männer von der Unfallstelle flüchteten, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Zahlreiche Beamte der Polizei waren im Einsatz. Darunter waren auch Bereitsschaftspolizisten, die nur zwei Kilometer entfernt in einer Kaserne untergebracht sind. Spezialisten dokumentierten mehrere Stunden die Unfallspuren, teilweise nutzten sie dafür auch eine Drehleiter der Bremer Feuerwehr.

Der vielbefahrene Zubringer zur A1 musste zunächst voll gesperrt werden, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Später wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.