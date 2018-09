Fell trimmen, Pony bürsten: Olga Terentjew (links) und Katharina Ramminger machen Kali, ihren Russischen Schwarzen Terrier, schön für den Auftritt vor der Jury. (Frank Thomas Koch)

Für auf den Hund gekommen halten Bremen ja so einige. Im Wortsinn auf jeden Fall die, die am Sonnabend in die Messehallen pilgerten – in Begleitung ihrer Vierbeiner. „Bremen bellt“ ist die Rassehundeausstellung, die der Verband für das Deutsche Hundewesen, Abteilung Weser-Ems, nun schon zum zehnten Mal in Bremen ausrichtet. „Wir hoffen, wir können damit weiterhin Menschen für Hunde begeistern“, sagt der erste Vorsitzende Hermann Pille.

Vielleicht nicht pudel-, aber insgesamt doch ziemlich wohl dort fühlt sich Kali, der eindrucksvolle Russische Schwarze Terrier auf dem improvisierten Friseurtisch. Züchterin Olga Terentjew und Katharina Ramminger verpassen dem Rüden noch eine kleine Schönheitskur, bevor sie den deutschen Jugendchampion in den Ring schicken, in dem Bewegungsablauf und Aussehen der Tiere bewertet werden. „Russische Schwarze Terrier sind ganz liebevolle Familienhunde“, erklärt Olga Terentjew, „und sie sind trotz ihrer Größe sehr pflegeleicht.“

Neben den Titelvergaben innerhalb von 250 Hunderassen gibt es bei „Bremen bellt“ alles rund um den Hund: Nahrung natürlich und unglaubliche Mengen an Zubehör aller Art. Lernen kann der Hundefreund auch eine Menge, zum Beispiel im Rahmenprogramm. Dort zeigen neben Zirkuskünstler Leonid Beljakov mit seiner Hundecomedy zum Beispiel Rettungshundestaffeln, wie die Tiere für den Notfall trainiert werden und warum sie Leben retten können.

Weitere Informationen

„Bremen bellt“ in den Messehallen 2, 4, 5, 6, und 7 ist an diesem Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt: Sieben Euro für Erwachsene, 15 Euro für Familien, zwei Euro für Hunde.