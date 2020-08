Ali Naki Tutar ist Mitarbeiter im Rat & Tat-Zentrum für queeres Leben in Bremen. (WESER-KURIER)

Ali Naki Tutar ist Mitarbeiter im Bremer Rat & Tat-Zentrum für queeres Leben. Dort engagiert er sich unter anderem in der Gruppe "Queera Spora", eine Selbstorganisation von queeren BIPOC – das steht für "Black, Indigenous, and People of Color", also Schwarze, indigene und generell nicht-weiße Menschen.

Auch innerhalb der LGBTIQ-Community in Bremen gibt es immer wieder Rassismus, sagt Tutar. Er selbst ist ein schwuler Mann mit kurdischen Wurzeln. Als er begonnen habe, sich in der Bremer LGBTIQ-Community zu engagieren, sei er davon ausgegangen, dass sein Stammbaum keine Rolle spielen würde. Aber er hat andere Erfahrungen gemacht, sagt er.