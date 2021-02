Die Polizei hat einen 66-Jährigen gefasst, der Kinder auf einem Spielplatz beleidigt und tätlich angegriffen haben soll. (Björn Hake)

Nachdem ein Mann am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf einem Spielplatz an der Rudolf-Alexander-Schröder-Straße in Findorff mehrere Kinder beleidigt und angegriffen hat, hat die Polizei den Tatverdächtigen ermittelt. Zeugenhinweise führten am Dienstag zu dem 66 Jahre alten Bremer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Derzeit werde das genaue Tatgeschehen rekonstruiert. Die Polizei sucht nach zwei Frauen, die von einem Hügel aus die Auseinandersetzung beobachteten und die Situation mit ihren Handys fotografierten oder filmten. Sie werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0421/362-3888 in Verbindung zu setzen.

Der Mann soll laut Polizei Worte wie „Ausländer raus aus Deutschland“ und „Ausländer haben hier nichts zu suchen“ gerufen und einen elfjährigen Jungen zu Boden gestoßen haben. Als ein Erwachsener den Vorfall bemerkte und einschritt, habe er von dem Jungen abgelassen, so die Polizei. Wenig später packte der Unbekannte dann eine Zehnjährige am Arm und zog sie einige Meter mit sich, schlug einem zwölf Jahre alten Mädchen ins Gesicht und drohte den Kindern, heißt es im Polizeibericht weiter. Die drei Kinder flüchteten leicht verletzt und riefen die Polizei.