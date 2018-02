Für viele Menschen absolut furchteinflößend: Eine Ratte läuft tagsüber durch die Stadt. In Bremen mehrten sich zuletzt die Klagen über die Zunahme an Ratten. (Bernd von Jutrczenka, dpa)

„Rattenbefall!“ So lautete aus verschiedenen Stellen der Stadt in jüngster Zeit der Hilferuf von Anwohnern und Nachbarschaften. Zuletzt waren Wohnblöcke in Tenever betroffen, aber auch auf Grundstücken an der Bismarckstraße in Schwachhausen und in Kattenturm wurden seit Januar Beschwerden über eine „Rattenplage“ laut.

„Wir haben in Bremen kein Rattenproblem“, sagt dagegen Oliver Ladeur, Sprecher von Hansewasser. Das Entsorgungsunternehmen unterhält ein rund 2300 Kilometer langes Kanalnetz und ist daher häufig erste Adresse für Beschwerden über Ratten. „Die Tiere leben aber entgegen verbreiteter Annahmen nicht in den Kanälen“, stellt Ladeur klar. Daher sei auch der Begriff der Kanalratte falsch.

500 Mal gegen Ratten vorgegangen

Es handele sich um Wanderraten, die das Abwassersystem allenfalls als Verkehrsweg nutzten. Von ihren Erdhöhlen gelangen die Tiere zumeist durch kaputte Stellen im Kanal in das unterirdische Abwassernetz.„Das betrifft aber in der Mehrzahl der Fälle schadhafte Hausanschlüsse oder löchrige Regenrinnen auf privaten Grundstücken“ sagt Ladeur. Diese Hausanschlüsse sind mit einer Gesamtlänge von rund 6000 Kilometern zusammen sehr viel größer als das öffentliche Kanalnetz. „Für deren Instandhaltung und auch die Rattenbekämpfung auf privaten Grundstücken ist aber jeweils der Eigentümer zuständig“, sagt Ladeur.

Nur rund zehn bis zwölf Mal pro Jahr beauftrage Hansewasser daher professionelle Schädlingsbekämpfer. Sie rücken dann mit Fraßködern einem örtlich begrenzten Befall zu Leibe. Eine „befallsunabhängige Dauerbeköderung“, wie es amtlich heißt, gibt es bei Hansewasser nicht. Das sieht im benachbarten Achim etwas anders aus. Wenigstens einmal im Jahr werden die Ratten flächendeckend mit einer sogenannten Kanalbelegung bekämpft. Die Stadt wird durch die regelmäßige Maßnahme als „befallsarm“ eingestuft.

Deutlich höhere Einsatzzahlen als Hansewasser vermeldet Immobilien Bremen (IB). Rund 500 Mal wurde im zurückliegenden Jahr gegen Ratten vorgegangen. „Davon entfielen etwa 400 Fälle auf akute Einsätze durch einen gemeldeten Befall“, sagt IB-Sprecher Peter Schulz. Bei den übrigen Aktionen handele es sich um dauerhafte Bekämpfungsmaßnahmen auf bestimmten Flächen mit zumindest teilweise auch vorbeugendem Charakter. Damit hat Immobilien Bremen seinen Einsatz gegen Ratten erkennbar ausgeweitet.

Bei der zuletzt 2016 vorgenommen Ausschreibung eines zweijährigen Rahmenvertrages mit der IB für die Schädlingsbekämpfung wurden pro Jahr 270 Einsätze gegen Ratten erwartet. Davon hatte man rund 190 Fälle als langfristige Bekämpfungsmaßnahmen angesehen. Das bedeutet, die Fraßköder werden einmal ausgelegt, und dann über ein Jahr lang alle vier Wochen kontrolliert und so lange erneuert, bis keine Ratte mehr an den Köder geht. Diese Vorgehensweise bei der Dauerbeköderung hat sich erst seit 2014 etabliert, als die fachlichen Vorgaben für den Einsatz der Giftköder deutlich verschärft wurden.

Zuvor lag der Kontroll-Rhythmus bei langfristigen Maßnahmen bei drei- bis viermal im Jahr. „Die vorbeugende Rattenbekämpfung hat sich damit merklich verteuert“, sagt Markus Puschmann vom Vorstand des Deutschen Schädlingsbekämpferverbandes (DSV). Als Folge hätten viele Kommunen, Unternehmen und Kanalnetzbetreiber die Prävention zurückgefahren. „Es wird nur noch reagiert.“ Aus Puschmanns Sicht hat sich das Problem und die damit verbundenen Kosten darum auf die Privatgrundstücke und ihre Eigentümer verlagert. „Wenn Ratten in der Kanalisation nicht mehr systematisch bekämpft werden, sind sie früher oder später an der Oberfläche sichtbar.“

Müll lockt die Nager an

Das will Oliver Ladeur nicht gelten lassen. „Wir sind als Hansewasser noch nie flächendeckend präventiv gegen Rattenbefall vorgegangen. Das kann darum keine Ursache für mehr Ratten sein.“ Wenn tatsächlich vermehrt Ratten beobachtet würden, liege das vermutlich an offen herumliegenden Essensresten oder dem bislang eher milden Winter. Ähnlich sieht das auch IB-Sprecher Schulz. Gerade im Umfeld von Schulen und Spielplätzen würden zahlreiche Lebensmittel achtlos entsorgt. „Dazu zählt das Pausenbrot im Gebüsch ebenso wie der weggeworfene, nur halb aufgegessene Döner.“ Immer mehr Lebensmittel wanderten in den Abfall – aber nicht immer in die dafür vorgesehenen Eimer.

Das alles ist für die Ratten im wahrsten Sinne des Wortes ein gefundenes Fressen. Auch Gelbe Säcke mit Essensresten lockten die Tiere an, ebenso wie der stundenlang draußen stehende Fressnapf von Haustieren. „Bei so einem Nahrungsangebot wird auch die Bekämpfung mit den Fraßködern schwierig, denn wieso sollte die Ratte an diese Köder gehen, wenn sie genügend anderes Futter findet“, sagt Ladeur.

Wer Ratten sichtet oder andere Anzeichen eines Befalls wie etwa Rattenkot bemerkt, kann sich bei öffentlichem Grund über die Ortsämter, Polizeidienststellen oder das Gesundheitsamt an die zuständigen Stellen wenden. Die Schädlings-Hotline des Gesundheitsamtes ist montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 361-15551 erreichbar. Auf privatem Grundstücken ist der Eigentümer oder eine Hausverwaltung zuständig. In jedem Fall ist ein professioneller Schädlingsbekämpfer zu beauftragen. Die einzig wirksamen Fraßköder mit verzögert wirkenden Blutgerinnungshemmern können Privatleute ohne entsprechenden Sachkundenachweis nicht erwerben.