Ziemlich schnell waren die Äste des Bremer Weihnachtsbaumes ab. (Michael Rabba)

Als Erstes waren die in rot eingepackten und mit goldenen Schleifen versehenen Geschenke an der Reihe. Dann die Beleuchtung, die Äste und der Weihnachtsbaum selbst. Es ging ziemlich schnell, bis am Donnerstagmittag die neun Meter hohe Nordmanntanne auf dem Bremer Marktplatz verschwunden war. Damit ist die Weihnachtszeit und das dazugehörige Erscheinungsbild an der Bremischen Bürgerschaft endgültig vorbei.

Die am Baum hängenden Geschenke, zum größten Teil aus Pappe, wanderten in den Müll. Die Lichterketten wurden fein säuberlich zusammengerollt und verstaut. Dann waren von unten nach oben die einzelnen Tannenzweige an der Reihe, die von einer Hebebühne aus nach und nach abgesägt wurden. Gegen Mittag war dann auch der Baum selbst verschwunden. Eine Baumschule hatte ihn abgeholt.

Wer noch einen Tannenbaum im Wohnzimmer stehen hat, kann diesen an den kommenden Wochenenden entsorgen. In Bremen werden die Bäume an den Sonnabenden 13., 20. und 27. Januar 2018 eingesammelt. Die genauen Abfuhrtermine stehen im Abfallkalender. Die Bäume können auch bei allen Recycling-Stationen von Entsorgung kommunal kostenlos entsorgt werden. Die Bäume müssen abgeschmückt sein. Infos gibt es im Internet unter www.entsorgung-kommunal.de.