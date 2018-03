Die Polizei hat die Raubserie aufgeklärt (Symbolbild). (dpa)

Seit Beginn dieses Jahres hat die Staatsanwaltschaft und Polizei Bremen eine Serie von Raubüberfällen auf Spielhallen beschäftigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde nun ein 21-jähriger Tatverdächtigen überführt.

Der Mann war bereits Anfang März in Bremen aufgrund von Ermittlungen wegen Betruges in seiner Wohnung festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Der Intensivtäter konnte nun auch als Kopf einer vierköpfigen Bande überführt werden. Sie steht im dringenden Verdacht, in Bremen im Januar und Februar drei bewaffnete Raubüberfälle auf Spielotheken begangen zu haben.

Der Beschuldigte war bereits 2015 wegen Raubüberfällen auf Spielhallen und Busfahrer zu einer mehrjährigen Jugendstrafe verurteilt worden und steht unter Bewährung.

Die drei weiteren Mitglieder der Bande im Alter von 20 bis 24 Jahren wohnen ebenfalls in Bremen. Sie wurden vorläufig festgenommen. Der 21-Jährige soll bei den Überfällen eine Machete und eine Pistole bei sich gehabt haben.

Im aktuellen Fall hat die Staatsanwaltschaft Bremen einen Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Bandenraubes beantragt. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. Mögliche weitere Tatzusammenhänge werden noch geprüft. (wk)