Am Hillmannplatz wurde ein 19-Jähriger ausgeraubt. (Christian Kosak)

Am Samstagmorgen hat eine fünfköpfige Gruppe einen 19-Jährigen am Bremer Hillmannplatz ausgeraubt, geschlagen und getreten. Dabei kam es auch zu Tritten gegen den Kopf des Opfers, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der 19-Jährige versuchte mit Begleitern, eine Schlägerei zu schlichten. Das nahmen die Täter jedoch zum Anlass, ihm die Armbanduhr vom Handgelenk zu reißen. Der Täter verschwand mit seiner Gruppe und der Uhr in Richtung Loriotplatz.

Schläge statt Uhr

Da noch einer der Begleiter des 19-Jährigen anwesend war, versuchten die beiden die Uhr zurückzuholen. Doch statt seiner Uhr bekam er Faustschläge ins Gesicht, ging zu Boden ehe die Gruppe auf ihn einschlug und -trat. Erst als er sein Handy herausrückte und das Passworte verriet, ließen sie von ihm ab. Der 19-Jährige wurde wegen Prellungen und Platzwunden in einem Krankenhaus behandelt.

Alle fünf Täter sollen dunkelhäutig gewesen sein. Einer trug eine schwarze Jacke mit reflektierendem Streifen auf der Rückenpartie und war etwa 1,75 Meter groß. Der Zweite war rund 1,90 Meter groß und trug eine dunkle Jacke mit Kapuze, die am Rand mit Fell bestückt war. Ein Dritter war circa 1,75 Meter groß, trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Die Weiteren konnten nicht genauer beschrieben werden. Hinweise nimmt die Polizei unter (0421) 362 3888 entgegen.

Auseinandersetzung im Steintor

Auch im Steintorviertel kam es am Samstagmorgen zu einer Auseinandersetzung. Dort gerieten zwei Gruppen aneinander. Bei dem Handgemenge wurde ein 22-Jähriger leicht verletzt. Hintergrund des Streits sollen verschiedene politische Ansichten gewesen sein, so die Polizei. Einer der Unbekannten soll beim Wegrennen "Heil Hitler" gerufen haben. Ein Tatverdächtiger konnte von der Polizei gestellt werden. Die Polizei Bremen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise nimmt sie unter der oben angegebenen Nummer entgegen. (jfj)