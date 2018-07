Die Feuerwehr bekämpft derzeit zwei Vegetationsbrände an der Straße Luisenthal sowie im Kleingartengebiet In den Wischen. Beide Brände befinden sich in Nähe der Autobahn 27. Die Rauchentwicklung behindert zwischen Horn-Lehe und Vahr derzeit in beiden Fahrtrichtungen die Sicht.

Nach Informationen der Feuerwehr ist im Bereich der Straße Luisenthal eine Fläche von rund 30 Quadratmetern in Brand geraten. Die Feuerwehr ist dort mit zwei Löschfahrzeugen im Einsatz.

Auf einer Fläche von etwa 40 Quadratmetern brennt zudem Gras und Gestrüpp im Gebiet In den Wischen. Dort löscht neben der Bremer Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr Burgdamm, insgesamt sind sechs Löschfahrzeuge vor Ort.

Zur Brandursache gab es noch keine Informationen. (rab).