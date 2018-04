Nach kurzer Zeit fuhr der Regionalexpress zurück zum Hauptbahnhof. (dpa)

Bei einer Fahrt des Regionalexpresses von Bremen nach Hannover ist es am Mittwochabend zur Rauchentwicklung in einem Abteil gekommen. "Im Abteil gab es zunächst einen beißenden Geruch und danach starken Rauch. Wir sind mitten auf der Strecke in Höhe Mahndorf ausgestiegen", berichtet ein Leser dem WESER-KURIER. Er kritisiert aber vor allem das Verhalten der Bahnmitarbeiter. "Es hat sich niemand um uns gekümmert und auch auf Nachfragen bekamen wir keine Antworten", so der Leser, der mit seinem Bruder auf dem Weg nach Achim war. Er habe den Eindruck gehabt, dass das Personal gar nicht geschult gewesen sei, um einen möglichen technischen Defekt beurteilen zu können.

"Keiner wollte einsteigen"

Nach wenigen Minuten seien die rund 50 ausgestiegenen Fahrgäste wieder aufgefordert worden, in den Zug zu steigen, da dieser nun weiterfahren wolle. "Das Abteil war aber weiterhin total verräuchert, da will doch keiner mehr einsteigen. Zumal wir auf offener Strecke waren und der Einstieg für einige viel zu hoch war", so der Leser. Stattdessen hätten sich einige Passagiere Taxis gerufen oder seien von Bekannten abgeholt worden.

Bei der Bahn bestätigte man auf Nachfrage des WESER-KURIER den Vorfall, schildert ihn jedoch anders. Bei dem Zwischenfall am Mittwoch sei es durch eine Bremsstörung am Steuerwagen zu der Rauchentwicklung gekommen, erklärt eine Bahnsprecherin. Die Bremse sei entlüftet worden und nach einer Rollprobe sei der Zug zurück in den Bremer Hauptbahnhof gefahren und anschließend außer Betrieb genommen worden. "Es gab eine Durchsage, in die hinteren Abteile des Zugs zu gehen", berichtet die Sprecherin. Daraufhin habe ein Passagier ohne Aufforderung die Notentriegelung geöffnet und die Passagiere seien ausgestiegen. "Aussteigen auf freier Strecke geschieht nur im absoluten Notfall, der hier nicht gegeben war. Unaufgefordert sollte man die Notentriegelung nicht betätigen", mahnt die Sprecherin. Die Notentriegelung ohne Anweisung zu öffnen, sei nicht nur strafbar, sondern auch sehr gefährlich - nicht nur wegen des deutlich erhöhten Ausstiegs. "Es ist zum Glück nichts passiert, da die Strecke auch sofort gesperrt wurde", sagte die Sprecherin.

Auch den Vorwurf, dass das Personal nicht geschult sei, will die Bahn nicht auf sich sitzen lassen. "Unsere Mitarbeiter werden ständig geschult und auf alle Eventualitäten vorbereitet", erklärt die Bahnsprecherin. (sei)