Die Kursgebühr beträgt laut Reha-Zentrum 160 Euro, in den meisten Fällen würden die Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. (Jens Kalaene/dpa)

Viele Raucher haben es bereits mehrfach versucht – sind aber gescheitert. Das Reha-Zentrum Bremen, Senator-Weßling-Str. 1, startet am 19. August ein sogenanntes Rauchfrei-Programm. „Das Programm ist auf Basis einer Initiative der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung entwickelt worden und baut auf einem gezielten, vorbereiteten und begleiteten Rauchstopp in der Gemeinschaft auf“, heißt es in einer Mitteilung des Reha-Zentrums.

Mehr zum Thema Studie Gemeinsam mit dem Rauchen aufhören ist einfacher Ein gutes Team ist stärker als die Sucht: Gemeinsam mit dem Partner ist es einfacher, sich das ... mehr »

Die Teilnehmer bekämen konkrete Tipps für den Alltag. Darüber hinaus werde eine Telefonsprechstunde für Ex-Raucher eingerichtet. Die Kursgebühr beträgt laut Reha-Zentrum 160 Euro, in den meisten Fällen würden die Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Informationen zu dem Programm und zur Anmeldung gibt es unter der Telefonnummer 04 21 / 80 60 64 36 oder per Mail unter aktivgesund@rehazentrum-bremen.de.