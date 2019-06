Die grün-schwarze Raupe des Buchsbaumzünslers ist von Hobbygärtnern gefürchtet, denn sie frisst Buchsbäume ratzfatz kahl. (Landwirtschaftskammer Niedersachsen)

Immer mehr Buchsbäume in Bremer Gärten fallen einer Raupe Nimmersatt zum Opfer – der Übeltäter ist die Larve des Kleinschmetterlings Buchsbaumzünsler. Abgefressene und verfärbte Blätter sind ein deutliches Zeichen, dass sehr wahrscheinlich dieser Schädling das immergrüne Ziergehölz befallen hat.

Es ist kein europäischer, sondern ein aus dem asiatischen Raum eingeschleppter Schädling. Vor zwölf Jahren wurde er erstmals in Süddeutschland nachgewiesen. Seitdem breitet er sich immer mehr gen Norden aus. Der Zünsler habe im trockenen Sommer 2018 „anscheinend noch mal einen richtigen Schub bekommen“, sagt Sönke Hofmann vom Naturschutzbund (Nabu). Ralf Möller vom Umweltbetrieb Bremen (UBB) hat ebenfalls den Eindruck gewonnen, dass die Verbreitung dieses Schädlings zugenommen hat. „Auch in meinem Privatgarten ist der Buchsbaumzünsler angekommen“, berichtet Möller. Auf den Bremer Friedhöfen sei es ebenfalls ein ärgerliches, aber bisher noch kein besonders schwerwiegendes Problem.

Die nachtaktiven Zünsler legen ihre Eier überwiegend, aber nicht nur auf Buchsbäumen ab. Auch Purpur-Stechpalme, Pfaffenhütchen und geflügelter Spindelbaum können betroffen sein. Die behaarten grünen Raupen mit schwarzen Punkten schlüpfen in bis zu vier Generationen pro Jahr und fressen die Pflanzen binnen kurzer Zeit kahl. Bis zu vier Wochen futtern sich die Raupen durch die Buchsbaumblätter, bis sie sich wieder in ein Gespinst einhüllen und innerhalb von einer Woche in einen Schmetterling verpuppen. Übrig bleibt oft nur ein eingesponnenes Gerippe. Manchmal treibt die Pflanze wieder aus, zumeist stirbt sie jedoch.

Der Befall beginnt fast immer im Innern des Buchsbaums. So ist er anfangs schwer zu erkennen. Deshalb sollte immer mal wieder nachgeschaut werden, die Zweige im Innern des Buchsbaums sollten auseinandergebogen und genau betrachtet werden. Wirkungsvolle Gegenmaßnahmen gibt es kaum. Wie die meisten eingeschleppten Arten besitzen die Zünsler kaum natürliche Feinde in ihrem neuen Gebiet. Vom Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel raten Naturschützer Sönke Hofmann und UBB-Fachmann Ralf Möller dringend ab. Denn die chemische Keule trifft auch nützliche Insekten. „Im frühen Stadium kann es genügen, die Raupen abzusammeln. Das ist nicht angenehm, aber ich habe es in meinem Garten auch so gemacht, und es hatte Erfolg“, sagt Möller. Hofmann rät zu Brennnesseljauche: „Die killt jede Blattlaus und sollte auch dem Zünsler ordentlich Zunder geben.“

Für den Rhododendronpark gibt dessen wissenschaftlicher Leiter Hartwig Schepker Entwarnung: „Mit dem Buchsbaumzünsler haben wir noch keine Probleme. Bei uns ist es eher das pilzlich verursachte Buchsbaumsterben, das zu Problemen führen kann.“ Dieser Pilzbefall breitet sich parallel zu dem Zünslerbefall in den Gärten und Anlagen aus. Deshalb suchen Gartenfreunde bereits verstärkt nach Alternativen. Der Nabu empfiehlt ohnehin, den Buchs gegen andere, einheimische Sträucher zu tauschen – „zum Beispiel aus unserem Angebot einer Strauchsammelbestellung“, wirbt Sönke Hofmann.

Auch andere eingeschleppte Schädlinge lösen sowohl bei den Hobby- als auch bei den professionellen Stadtgärtnern Besorgnis aus. Ralf Möller nennt als Beispiel den Eichenprozessionsspinner, der meist Eichenbäume befällt und ebenfalls in Norddeutschland auf dem Vormarsch ist. Die Raupen, die ab Anfang Mai schlüpfen, ernähren sich von den Blättern ihrer Wirtsbäume und schädigen diese. Anders als bei den Raupen des Buchsbaumzünslers ist es bei den Larven des Eichenprozessionsspinners gesundheitsgefährlich, in Hautkontakt mit ihnen zu kommen. Es kann zu massiven Hautausschlägen mit starkem, mehrere Tage andauerndem Juckreiz kommen. „Das Einatmen der Gifthärchen induziert eine Entzündung der Atemwege“, heißt es im Deutschen Ärzteblatt.

Toi, toi, toi: Ralf Möller klopft dreimal auf Holz und hofft inständig, dass Bremen auch weiterhin vom Asiatischen Laubholzbockkäfer verschont bleibt. Dieser etwa zwei bis vier Zentimeter lange Käfer mit sehr langen Fühlern gilt als einer der gefährlichsten Baumschädlinge weltweit. Wird er in Bäumen entdeckt, greifen brutale Gegenmaßnahmen: Alle Bäume im Umkreis von hundert Metern müssen dann laut einer EU-Anordnung gefällt werden, egal ob befallen oder nicht. In Privatgärten müssen die Grundeigentümer selbst für die Fällkosten aufkommen. Ralf Möller: „Die Larven dieses schwarzen Käfers mit hellen Flecken fressen sich durch die Stämme vor allem von Ahornbäumen. Es muss sehr schnell gehandelt werden, wenn ein Befall entdeckt wird.“ In Nordrhein-Westfalen ist laut Möller der bösartige Käfer bereits aufgetaucht.