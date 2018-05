Jetzt muss es wieder mal ganz schnell gehen“, schreiben die Architekten, „Wohnungen sollen zügig und in großer Zahl gebaut und zu erschwinglichen Mieten angeboten werden.“ Und ja, die Forderung sei berechtigt. „Doch lässt sich die mit gesellschaftlicher Wucht gestellte Wohnungsfrage allein mit einem forcierten Neubau lösen, oder liegen die Probleme des aktuellen Wohnraumbedarfs weitaus tiefer?“ Mit diesen Worten leitet der Bund Deutscher Architekten (BDA) in eine Ausstellung ein, die seit Mittwoch dieser Woche im Wilhelm-Wagenfeld-Haus zu besichtigen ist. Noch bis zum 24. Juni werden unter der Überschrift „Neue Standards“ zehn Thesen zum Wohnen vorgestellt.

Der BDA hat sich mit der Schau vorgenommen, die „Komfortzone des Gewohnten“ zu verlassen und Wohnen so zu denken, dass es einer sich veränderten Gesellschaft gerecht wird. Zehn Architekten wurden zu einem Perspektivwechsel eingeladen, der die vermeintliche Sicherheit technischer Normen gegen die Chance auf eine Qualitätsdiskussion eintausche, erklärt der BDA in seiner Einladung. „Wie Wohnen bezahlbar bleibt, wie Menschen an ihrer Stadt teilhaben können, sind ebenso Themen wie Dichte als Möglichkeit für städtisches Leben.“ Die „Neuen Standards“ stünden für ein kompaktes Wohnen mit anpassungsfähigen Raumstrukturen und für ein Wohnen, das sich auf Essenzielles besinnt und reich an Atmosphäre ist.

Die Ausstellung tourt seit Oktober 2016 durch Deutschland. Sie war unter anderem in München, Köln, Dresden und Nürnberg und wird auch noch in Stuttgart und Mainz zu sehen sein. Im Wilhelm-Wagenfeld-Haus im Ostertor kann sie dienstags zwischen 15 und 21 Uhr besucht werden, mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.