510 Beamte der Bundespolizei waren bei der Razzia im Einsatz. (Boris Roessler)

Bundespolizisten haben im Kampf gegen Schleuserkriminalität 38 Wohnungen in Nord- und Westdeutschland durchsucht, davon allein elf in Bremen. Dabei wurde ein mutmaßlicher Schleuser festgenommen. Der Verdächtige soll Teil einer Gruppierung sein, die Ukrainer eingeschleust und dann illegal beschäftigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundespolizei Hannover.

Die Ukrainer seien als Touristen mit gefälschten Ausweisen eingeschleust worden. Die beschuldigte Gruppierung habe den Osteuropäern dann Wohnungen gestellt. Zudem seien die Arbeitskräfte bei der Anmeldung bei Behörden und Sozial- sowie Rentenversicherungen unterstützt worden.

An der Aktion war ein Großaufgebot aus mehreren Bundesländern beteiligt. 510 Beamte der Bundespolizei durchsuchten am Dienstagvormittag Immobilien in Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz. Die Polizei stellte Laptops, Handys, Bargeld und Waffen sicher. Außerdem wurden einige Personalien aufgenommen.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei Hannover sollten in Bremen-Stadt neun Objekte durchsucht werden. Sechs Gebäude sind im Bremer Südosten verordnet, ein Objekt im Nordosten, eins im Bremer Süden und eins in Bremen-Mitte. Zudem wurden noch zwei weitere Objekte durchsucht.