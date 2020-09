Am frühen Morgen hat im Bremer Stadtteil Osterholz eine Razzia stattgefunden. (Christian Butt)

Am frühen Mittwochmorgen haben Zoll und Polizei in Bremen in einem Reihenmittelhaus eine Razzia durchgeführt. Ein Spürhund war ebenfalls im Einsatz und wurde mehrfach durch das Haus geschickt.

Laut butenunbinnen soll es sich um eine groß angelegte Razzia in Bremen und Niedersachsen handeln. Die Beamten wollen demnach Waffen und Drogen sicherstellen, sowie mehrere Haftbefehle vollstrecken.

++ Weitere Informationen folgen. ++