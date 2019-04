Am Freitag möchte die Polizei nähere Informationen zur Razzia in Huchting verkünden. (Christian Butt)

Im Bremer Stadtteil Huchting findet seit 18 Uhr eine Razzia der Polizei statt. Vermummte Spezialkräfte mit Maschinenpistolen im Anschlag haben ein Objekt an der Straße "Am Huchtinger Bahnhof" umstellt. Ein Schlüsseldienst wurde angefordert, um im Gebäude für die Polizei Türen zu öffnen. Aktuell findet in dem Gebäude - laut Anwohnern steht es schon länger leer und beherbergte einst eine Bäckerei - eine Durchsuchung statt.

Während des Einsatzes kontrollierten die Polizisten die beiden Insassen eines Opels. Nach einer Überprüfung durfte das Duo weiterfahren. Die Beamten geben vor Ort keine Auskunft über den Zweck der Razzia und verweisen auf den Freitag für weitere Informationen.