Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts des unerlaubten bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. (dpa)

Die Polizei Bremen, unterstützt von Beamten der Bundespolizei, vollstreckte am Freitag 15 Durchsuchungsbeschlüsse und einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in Lemwerder und Bremen-Nord, unter anderem in dem Wohnkomplex Grohner Dühne. Die Staatsanwaltschaft hatte die Beschlüsse und den Haftbefehl gegen einen der Beschuldigten nach Ermittlungen im Drogenmilieu beim Amtsgericht Bremen erwirkt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts des unerlaubten bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Ebenso besteht ein Bezug zur Clankriminalität. Bislang wurden Betäubungsmittel gefunden sowie ein Fahrzeug und Bargeld beschlagnahmt.