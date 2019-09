Sänger Rea Garvey sprach am Freitag bei Fridays for Future in Hamburg. (Archivbild) (Axel Heimken/dpa)

Eigentlich war Rea Garvey als Redner beim Klimastreik in Bremen angekündigt. Letzten Endes schaffte es der Popsänger jedoch nicht in die Hansestadt an der Weser und blieb stattdessen an der Elbe. In Hamburg hielt er wie geplant eine Rede.

Garvey hatte bereits im August bei einem Konzert beim Zeltfestival Ruhr in Bochum seine Sympathie für Greta Thunberg und die Bewegung bekundet, wie das Internetportal waz.de berichtet. Als Gründer der Stiftung "Saving An Angel" sowie des "Clear Water Projects" erhielt er zudem den Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2019. (mhd/jp/var)

Mehr zum Thema "Fridays for Future"-Bewegung Liveticker: Kundgebung in Bremen offiziell beendet An diesem Freitag haben in ganz Deutschland Menschen für mehr Klimaschutz protestiert. In Bremen ... mehr »

++ Diese Meldung wurde um 15.53 Uhr aktualisiert. ++