Sänger Rea Garvey spricht am Freitag bei Fridays for Future. (Axel Heimken/dpa (Archivbild))

Rea Garvey ist beim Klimastreik am Freitag Redner in Bremen. Er hatte bereits im August bei einem Konzert beim Zeltfestival Ruhr in Bochum seine Sympathie für Greta Thunberg und die Bewegung bekundet, wie das Internetportal waz.de berichtet. Als Gründer der Stiftung "Saving An Angel" sowie des "Clear Water Projects" erhielt er zudem den Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2019.

Die Demo beginnt um 10 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Von dort geht es in verschiedenen Blöcken über den Brill, die Bürgermeister-Smidt-Straße, Weserstraße, Wilhelm-Kaisen-Brücke und Domsheide zum Marktplatz. Dort findet ab 12 Uhr eine Kundgebung statt. Neben Vertretern von Fridays for Future und Popsänger Rea Garvey spricht unter anderem auch Karen Wiltshire, eine der führenden Köpfe bei Scientists for Future.

Mehr zum Thema Demonstration auch in Bremen "Fridays for Future": Tausende Teilnehmer beim Klimastreik erwartet Seit Anfang des Jahres protestieren Schüler und Studenten unter dem Motto Fridays for Future für ... mehr »