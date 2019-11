Matthias Knak (von links) und Beate Patolla (Kreissparkasse Verden) konnten mit Annette Marquardt und Martin Erftenbeck bereits einen Blick in das Buch werfen. (Björn Hake)

Eine Flut von Fernsehkrimis und fiktiven Kapitalverbrechen in gedruckter Form liefert häufig ein verzerrtes Bild vom Berufsalltag der Ermittler. Wie ihre Arbeit in Wirklichkeit aussieht, wie wichtig Teamwork ist und wie die Rollen effektiv verteilt sind, schildern drei Profis in dem Buch „Wahrheit – Tote haben Recht(e)“. Der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel sowie der – pensionierte – Polizeibeamte Martin Erftenbeck und die Staatsanwältin Annette Marquardt aus Verden machen darin die mühsame Mordaufklärung transparent und nachvollziehbar.

Ihre Fälle sind nicht der Fantasie entsprungen, sondern anschauliche, mitunter schauerliche Ausschnitte aus der knallharten Realität ihrer Berufe. Bei den ein Dutzend dargestellten, unterschiedlich gelagerten Fallbeispielen aus Verden und der Region hat sich in hohem Maße erwiesen, welch große Bedeutung einem gut funktionierenden Räderwerk zukommt. „Einer ist nicht genug“, heißt es dazu. Um die Wahrheit herauszufinden, brauche es „den Sachverstand aller drei Professionen“: Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft und Rechtsmedizin.

Gemeinsame Sache mit Sachverstand bildet auch die Basis des knapp 300 Seiten umfassenden Buches, in dem die Verfasser sich quasi die Bälle zuwerfen. Jeder berichtet in jedem Kapitel über die jeweiligen Beiträge zur mehr oder weniger langwierigen, diffizilen Ermittlung in Mordfällen, die sie dank Fachwissen, Verbissenheit und „interdisziplinären Zusammenspiels“ letztlich lösen konnten. Dass ihre akribische Arbeit vergleichbar ist „mit dem Zusammensetzen eines riesigen Puzzles oder Mosaikbildes“ und sich ganz anders gestaltet, als es die übliche TV-Krimikost vorgaukelt, wird durchweg deutlich. Der Klappentext verspricht nicht zu viel: Das Autorenteam gebe Einblicke „in Taktik, Technik und ungewöhnliche Maßnahmen moderner Ermittlungsarbeit“.

Rechtsmediziner gab Anstoß

Das Buchprojekt geht auf eine Initiative Professor Püschels zurück. Der 67-Jährige leitet seit 1991 das Institut für Rechtsmedizin des Uni-Klinikums Hamburg-Eppendorf, gilt international als Experte für Forensik und ist schon mehrfach als Autor in Erscheinung getreten („Tote schweigen nicht“, „Tote lügen nicht“). Bei seinen beiden bewährten Mitstreitern in der kleinen Kreisstadt, Standort eines Landgerichts mit großem Radius, stieß Püschel mit seiner Idee spontan auf Zustimmung. An „Material“ zum Thema Tötungsdelikte mangelte es schließlich auch Annette Marquardt (51), Erste Staatsanwältin bei der Verdener Behörde, und Kriminalhauptkommissar a. D. Martin Erftenbeck (63) keineswegs.

Die aus drei Perspektiven vorgenommenen Beschreibungen der ausgewählten Fälle – und der Weg bis zur Festnahme und Verurteilung von Täter oder Täterin – enthalten weder genaue Ortsbezeichnungen noch Jahreszahlen oder gar Klarnamen. Diese Tötungsdelikte waren aber meistens so schlagzeilenträchtig, dass diese Angaben auch entbehrlich sind. Einige Überschriften der einzelnen Kapitel zu Kapitalverbrechen könnten glatt als eingängige Filmtitel herhalten: „Lebenslang – ohne Leichen“, „Ein Leben lang grün-weiß“ oder „Unerträgliche Untreue“. Unter „Totschlag statt Fortbildung“ geht es um ein Verbrechen, das 2001 bundesweit Aufsehen erregte: Ein arbeitsloser Ingenieur tötete den Verdener Arbeitsdirektor Klaus Herzberg vor dessen Wohnhaus mit zahlreichen Messerstichen. Das exakte Motiv für die Bluttat habe nicht herausgearbeitet werden können, erzählt Marquardt.

Dem zwölften und letzten Fall gebührt im Buch der breiteste Raum. Er unterstreicht auch speziell, dass Hartnäckigkeit und Engagement der Ermittler für den Aufklärungserfolg unabdingbare Voraussetzungen sind. Mehr als „Maskenmann“ muss als Überschrift und Stichwort für die spektakuläre Verbrechensserie gar nicht sein. Die Anfänge einer fast 20 Jahre dauernden, fieberhaften Fahndung reichen bis ins Frühjahr 1992 zurück. Spaziergängerinnen mit Hund hatten in den Verdener Dünen die Leiche des 13-jährigen Stefan J. entdeckt, der im März aus dem Internat Eichenschule Scheeßel verschwunden war. Der Schüler sollte nicht das einzige Opfer des Mörders und Sexualstraftäters bleiben. Bis der gefährliche, wie ein Phantom auftretende „Maskenmann“ im Jahr 2011 in Hamburg endlich dingfest gemacht werden konnte, war ein wahrer Ermittlungsmarathon erforderlich.

Wahrer Ermittlungsmarathon

Vor allem Martin Erftenbeck, den Leiter der Soko Dennis, hat dieser Mammutfall umgetrieben. Der überwiegende Teil des Textes dazu stammt aus seiner Feder. Annette Marquardt hat die Aufgabe übernommen, am Ende der jeweiligen Kapitel über den Ausgang der späteren Prozesse zu informieren, die mit einer Ausnahme („Maskenmann“, Stade) in Verden stattfanden. Die promovierte Juristin ist seit 1999 als Staatsanwältin tätig und widmet sich seit Gründung des Sonderdezernats „Kapitaldelikte“ 2011 auch verstärkt „Cold Cases“, ungeklärten Alt-Fällen. Worauf es gerade dabei besonders ankommt, erfährt der Leser ebenfalls.