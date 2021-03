Nach Einschätzung des Rechnungshofes muss das Wachstum des öffentlichen Dienstes in Bremen gebremst werden. (Patrick Pleul)

Der Bremer Rechnungshof sieht in den wachsenden Personalausgaben der öffentlichen Hand ein Problem. Nachdem sie schon 2018 um rund 4,3 Prozent gestiegen waren, nahmen sie 2019 nochmals um rund 6 Prozent zu und beliefen sich auf rund 2,1 Milliarden Euro. Bei der Vorstellung des Jahresberichts für 2019 mahnte Rechnungshofpräsidentin Bettina Sokol am Donnerstag die politisch Verantwortlichen in Bremen und Bremerhaven deshalb zu Zurückhaltung bei der Einstellung zusätzlichen Personals. Zwar müsse die Verwaltung ihre Aufgaben gut erfüllen können. „Statt aber auf immer mehr Personal zu setzen, gilt es zunächst belastbar festzustellen, wie vieler Kräfte es für die Aufgabenerfüllung überhaupt bedarf“, sagte Sokol.

Für den Jahresbericht hatten die Mitarbeiter des Rechnungshofs wie üblich die Haushaltsführung des Landes und der Stadtgemeinde Bremen unter die Lupe genommen. Gravierende Mängel traten dabei nicht zutage, Kritikwürdiges im Detail allerdings schon.

Einige Punkte im Detail:

Beim Kreuzfahrtterminal Bremerhaven zahlt Bremen nach Ansicht der Rechnungsprüfer drauf. Gelände und Anlagen gehören als Teile des sogenannten Sondervermögens Hafen der Stadt Bremen. An der Gesellschaft CCCB, die den Kreuzfahrtterminal betreibt, hält Bremen nur eine Beteiligung von 43 Prozent. Das Terminalgebäude war 2003 für mehr als 21 Millionen Euro erneuert worden. Der 2005 mit der CCCB geschlossene Betreibervertrag enthielt trotzdem keine Entgeltregelung für die Gebäudenutzung. Obwohl die CCCB 2005 bis 2013 insgesamt Gewinne vor Steuern von mehr als 1,1 Mio. Euro erzielt hatte, wurde auch 2014 bei der Vertragsverlängerung an der unentgeltlichen Gebäudenutzung festgehalten, sodass Bremen nach wie vor keine Erträge erzielt. Gleiches gilt im Ergebnis für den ebenfalls 2005 geschlossenen Kajenutzungsvertrag. Weil Gewinne der CCCB grundsätzlich vollständig an ihre Gesellschafter ausgeschüttet werden, konnten keine Rücklagen für künftige Modernisierungsvorhaben gebildet werden - mit der Folge erheblicher finanzieller Risiken für Bremen. Befund des Rechnungshofs: „Beteiligungs- und Vertragsgestaltungen wahren die Interessen Bremens nicht im gebotenen Umfang.“

Eine Erhebung in 80 Dienststellen und Einrichtungen ergab, dass es um die IT-Sicherheit in den Bremer Behörden nicht gut steht. So waren in gerade einmal knapp der Hälfte der überprüften Verwaltungseinheiten IT-Sicherheitsbeauftragte bestellt. Auch andere verpflichtende Vorgaben zum Schutz der IT-Strukturen wurden nicht oder nicht ausreichend umgesetzt. Beispielsweise gab es nur in 16 Stellen fundierte IT-Sicherheitskonzepte. Eine Notfallvorsorge war ebenfalls überwiegend nicht gewährleistet.

Die Parkraumüberwachung ließe sich nach Einschätzung des Rechnungshofs mit überschaubarem Aufwand wirksamer und wirtschaftlicher gestalten. Die für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständigen Beschäftigten beginnen ihre Arbeit stets in der Innenstadt, auch wenn sie in Randbezirken Bremens eingesetzt werden. Durch einen Arbeitsbeginn vor Ort würden Wegezeiten entfallen und Einsatzzeiten hinzukommen, argumentiert der Rechnungshof. Er bemängelt auch, dass die Gebühren für das Abschleppen von Fahrzeugen seit Jahren nicht überprüft wurden.