Das Hofbräuhaus im Bremer Landgerichtsgebäude ist wieder geschlossen. Es hat bei der Vertragsauflösung eine Entschädigung von Immobilien Bremen erhalten, die nach der Beurteilung des Rechnungshofs zu großzügig bemessen war. (Christina Kuhaupt)

Ein ganz großer Verschwendungsknaller ist nicht dabei, aber die jetzt vom Landesrechnungshof Bremen benannten Fälle von Geldverschwendung summieren sich durchaus zu größeren Summen. Präsidentin Bettina Sokol legte am Donnerstag den rund 180 Seiten starken Jahresbericht 2019 vor und betonte, dass Bremen immer noch ein Haushaltsnotlageland sein, das besonders sparsam mit seinen Mitteln umgehen müsse.

Eine Idee, die nach Darstellung des Rechnungshofs zu erheblicher Geldverschwendung führte, war die Einrichtung einer Gastronomie im Landgerichtsgebäude. Der Umbau für diesen Zweck kostete rund drei Millionen Euro. Für den Zeitraum 2003 bis Ende 2017 wurden 1,4 Millionen Euro Pachteinnahmen von unterschiedlichen Gastronomiebetreibern erwartet. „Tatsächlich wurden nur 544 000 Euro eingenommen“, rechnete Sokol vor. Und bei der Vertragsauflösung habe Immobilien Bremen (IB) dem Betreiber des Hofbräuhauses eine Entschädigung in Höhe von 370 000 Euro gezahlt, die nach bundesweiten statischen Zahlen der Umsätze und Gewinne in der Gastronomie berechnet worden sei. Das sei nicht angemessen, betonte Sokol. Es hätten vielmehr die realen Gewinne des Unternehmens in den Vorjahren berücksichtigt werden müssen.

Kritisch betrachtet der Rechnungshof die Förderungspraxis bei einigen der 18 sogenannten Ersatzschulen in Bremen. Dabei handelt es sich um Privatschulen, die anerkannte Abschlüsse wie die staatlichen Schulen bieten sollen. Bei der International School of Bremen in Horn-Lehe, die im Zeitraum von 2005 bis 2018 insgesamt rund zehn Millionen Euro Grundförderung zuzüglich weiterer Zuwendungen von Bremen erhalten hat, hegt der Rechnungshof verfassungsrechtliche Bedenken, ob eine Förderung aus öffentlichen Mitteln gerechtfertigt ist. Zum einen biete der International School bei bestimmten, ungewöhnlichen Fächerkombinationen auch Abschlüsse, die nicht in Deutschland anerkannt würden. Das widerspreche den Regeln für die Grundförderung, so Sokol. Zum anderen handle es sich offensichtlich um eine Schule ganz überwiegend für die Kinder reicher Eltern, denn 199 der insgesamt 334 Schüler müssten das volle Schulgeld von monatlich rund 1000 Euro zahlen. Bedingung für die öffentliche Förderung sei aber, dass Kinder aus allen Bevölkerungsschichten die Schule besuchen könnten. Das Rechnungshof moniert außerdem, Bremen habe bei der Förderung unberücksichtigt gelassen, dass die International School im Zeitraum 2010 bis 2017 Überschüsse von 1,4 Millionen Euro erwirtschaftet habe.