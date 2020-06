Ann-Katrin Magnitz hat 2019 als AfD-Bewerberin für die Bürgerschaft kandidiert. (Stefan Kliesch)

In der Bremer Bildungsbehörde herrscht helle Aufregung. Grund ist eine brisante Personalie, die am Landesinstitut für Schule (Lis) offenbar niemandem aufgefallen war. Es geht um Ann-Katrin Magnitz. Die Tochter des Bremer AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz und selbst auf dem äußersten rechten Parteiflügel engagierte AfD-Aktivistin wird Lehramtsreferendarin in Bremen und damit voraussichtlich Beamtin auf Zeit.

Ann-Kathrin Magnitz hatte sich nach ihrem Lehramtsstudium für Spanisch und Geschichte beim Lis für ein zweijähriges Referendariat beworben und von dort vor einer guten Woche eine Zusage erhalten. Um wen es sich bei der Bewerberin handelte und welchen politischen Sprengstoff der Vorgang haben könnte, war im Landesinstitut offenbar niemandem bewusst. Jedenfalls klingelten keine Alarmglocken, die Behördenspitze wurde nicht informiert.

Mehr zum Thema Turbulenzen bei Bremer AfD AfD verliert Sitz in Gröpelinger Beirat Die Bremer AfD-Spitze ist zerstritten, in Blumenthal liegt die Beiratsfraktion im Clinch und in ... mehr »

In einem schriftlichen Statement unterstrich Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) gegenüber dem WESER-KURIER die begrenzten Möglichkeiten ihrer Behörde, den Fall zu steuern. „Es besteht Ausbildungs- und Berufsfreiheit, und es gibt in Bremen keinen Radikalenerlass.“ Zwischen den Zeilen ihrer Erklärung wird indes der Ärger darüber deutlich, dass es im Landesinstitut offenbar niemand für nötig hielt, den Vorgang an höhere Stellen zu melden. Bogedan wörtlich: „Ich bin sicher, dass Schulungen zur politischen Bildung im Sinne der demokratischen Werte nicht schaden.“