Polizei sucht Zeugen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Rechte Aufkleber an Schule in Bremen-Hemelingen angebracht

Jan-Felix Jasch

Unbekannte brachten mehrere Aufkleber mit rechtsgerichtetem Inhalt an verschiedenen Stellen an einer Schule in Hemelingen an. Die Polizei sucht Zeugen.