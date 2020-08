Auf der Seite www.keine-randnotiz.de sind aktuell 192 Fälle rechter Gewalt in Bremen und umzu auf einer interaktiven Karte verzeichnet. Sie sind mit Informationen und Quellen versehen. (Screenshot/keine Randnotiz)

Bremen. Ein Jahr, 192 rechte Gewalttaten und Aktivitäten – das ist die Bilanz der Dokumentationsplattform „Keine Randnotiz“. Das Projekt möchte damit zeigen, dass derartige Vorfälle von rechts in Bremen und umzu keine Einzelfälle sind. Seit dem vergangenen Jahr existiert die Plattform im Internet.

Mediale Aufmerksamkeit bekämen nur wenige Fälle, etwa Pulverbriefe, die unter anderem an Politiker verschickt wurden. „Hier haben wir immerhin auch schon über 30 Fälle mittlerweile“, sagt André Aden vom mobilen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus (MBT, früher: Proaktiv gegen Rechts). Sie seien jedoch nur die Spitze des Eisberges. Eine andere Organisatorin, die nicht genannt werden möchte, sagt: „Mit unserem Projekt „Keine Randnotiz“ möchten wir die Alltäglichkeit rechter Gewalt darstellen. Auch in Bremen sind rechte Vorfälle an der Tagesordnung. Trotz Fällen wie in Hanau wird das noch immer zu sehr verharmlost.“

Deshalb haben das MBT und die Beratungsstelle Soliport das Webprojekt ins Leben gerufen. Auf der Plattform sammeln und dokumentieren sie rechte Gewalt auf einer interaktiven Karte. Dazu werden auf der Webseite Informationen und Quellenbelege zu den Taten hinterlegt. Man wolle die Fälle sichtbar machen und dadurch sensibilisieren und Solidarität schaffen. Die Chronik sei zwar nicht vollständig, da sie auf Hinweise angewiesen ist. Ziel ist jedoch, dass sie möglichst umfassend und fortlaufend aktuell sei, berichten die Organisatoren.

Seit dem Start registrierte das Projekt eine deutliche Zunahme rechter Gewalttaten. Registrierte antisemitische Fälle etwa stiegen von vier in 2019 auf bisher 30 im Jahr 2020. Auch faschistische und rassistische Situationen hätten zugenommen, ebenso wie die Art der Delikte, wie beispielsweise Beleidigung oder Propaganda. Mit rechter Gewalt sind dabei im Rahmen des Projektes jegliche Taten gemeint, die als generell menschenfeindlich bezeichnet werden. Auch Queer- oder Homosexuellenfeindliche Delikte werden beispielsweise gezählt. Zudem muss es sich nicht um körperliche Gewalt handeln, auch psychische Angriffe, etwa durch Bedrohung, seien einschneidend und würden gelistet.

„Grundsätzlich steigen die Zahlen rechter Gewalttaten seit Jahren“, sagt Aden. Das habe zwar einerseits auch mit besseren Erfassungsmöglichkeiten zu tun. Vor allem stehe aber eine Diskursverschiebung dahinter. Rechte Taten würden mittlerweile mit einem „ungeheuren Selbstverständnis begangen“, berichtet er. Dazu kämen gewachsenen Strukturen, die ebenfalls dieses Sicherheitsgefühl der Täter verstärken.

Die Dunkelziffer schätzen die Organisatoren hoch ein. Es sei gut möglich, dass die Zahl der nicht bekannten Fälle genauso groß sei wie die der bekannten. Doch selbst wenn die Dunkelziffer kleiner wäre, müsse man bedenken, dass hinter jeder Zahl auch Schicksale stehen, sagen die Organisatoren. Für die Bewältigung von rechten Gewaltvorfällen sei es für Betroffene dabei entscheidend, dass sie Unterstützung spüren. Man dürfe deshalb nicht wegsehen. „Wegschauen signalisiert Zustimmung. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem“, sagt die Organisatorin, die nicht genannt werden möchte. Die interaktive Chronik solle dabei unterstützen.

Deshalb wurde versucht, sie möglichst barrierefrei anzulegen, damit möglichst viele Menschen auf die Chronik zugreifen können. Sie sollen sich selbst ein Bild von der Lage machen können. Darüber hinaus ist das Projekt auch ein Werkzeug. „Wir nutzen es zur Recherche, um Hotspots auszumachen“, sagt Aden. So habe man bereits früh erkenn können, dass die Pulverbriefe ihren Ursprung in Mitte und der Neustadt hatten.