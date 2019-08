Einsatz wegen eines Wasserrohrbruchs (Symbolbild). (Björn Hake)

In der Bremer Vahr ist es am Freitagmorgen kurz vor der Kreuzung Julius-Brecht-Allee zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Das teilt die SWB auf Twitter mit. Demnach ist die Rechtsabbiegerspur in die Julius-Brecht-Allee gesperrt. Wesernetz ist vor Ort, heißt es. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch unklar. "Das wird den ganzen Vormittag mindestens dauern", sagte ein SWB-Sprecher auf Nachfrage des WESER-KURIER. (mmi)