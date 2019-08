Nach Wasserrohrbruch in der Bremer Vahr

Rechtsabbiegerspur in die Julius-Brecht-Allee wieder freigegeben

Wegen eines Wasserrohrbruchs in der Bremer Vahr war die Rechtsabbiegerspur in die Julius-Brecht-Allee gesperrt. Inzwischen ist sie wieder freigegeben, die Arbeiten vor Ort dauern jedoch noch an.