Norbert Fecker, einer der Chefs des Bremer Plattenladens Hot Shot, sieht die Vorteile des Record Store Days für unabhängige Plattenläden. Der internationale Tag rücke den unabhängigen Tonträgerhandel in den Fokus, sagt er. (Kuhaupt)

40.000 Schallplatten stehen sortiert und kategorisiert im Raum. Von Polyvinylchlorid bis Schellack, von farbigen Vinyl bis Singles. Bei Hot Shot Records in der Knochenhauerstraße hüpft das Sammlerherz. Unmengen an CDs, DVDs und sogar Kassetten füllen den restlichen Platz. An diesem Sonnabend kommen weitere, streng limitierte Schallplatten hinzu. Der Record Store Day steht an. Für diesen internationalen Tag unabhängiger Plattenläden produzieren die Plattenfirmen Sonderprodukte und exklusive Veröffentlichungen.

"Der Record Store Day stellt das Vinyl in den Mittelpunkt", sagt Norbert Fecker, einer der Geschäftsführer von Hot Shot Records. Der Tag rücke den unabhängigen Tonträgerhandel in den Fokus, dieser Handel bekomme immer größere Konkurrenz durch große Ketten und Online-Händler. Für Plattenfirmen und Presswerke sei es jedes Jahr eine Herausforderung, die exklusiven Sonderauflagen rechtzeitig zum Tag rauszubringen. Auf den Pressstraßen werde es dann eng für normale Veröffentlichungen, die zurückgestellt werden müssten, erklärt Fecker. Dafür gebe es dann auch mal außergewöhnliche Editionen von Johnny Cash oder Bruce Springsteen.

Limitierung der Platten ist ein Problem

Eigentlich eine gute Sache, aber es wird auch Kritik geübt am Record Store Day. Unter anderem, weil der Aktionstag die Gewinnmaximierung der Major-Labels mit sogenannten Backkatalogen fördere. Das weiß auch Fecker. „Ja, es gibt immer verschiedene Blickwinkel und sicherlich auch berechtigte Kritik“, sagt er. Wegen der Limitierung der Platten bekomme nicht jeder Laden genug Exemplare, sodass Kunden auch enttäuscht würden. Doch der Hot-Shot-Chef hebt die positiven Dinge hervor. Durch diesen Tag gebe es einen „enormen Run“ auf die Plattenläden. Wegen der Medienresonanz kämen auch Interessierte in die Geschäfte, die nicht zu den Stammkunden zählten. Dadurch gewinne man neue Kunden. Aber klar, sei das Angebot überwiegend an Vinyl-Sammler und Musikliebhaber gerichtet.

Fecker sieht aber noch eine ganz andere Komponente. „Wir reden hier über eine Kultur“, sagt er. „Wir reden über Gefühle, Kauferlebnisse und Verbindungen, die durch diesen Tag entstehen in unserer ach so technischen und kalten, digitalen Zeit.“ Bei Hot Shots Records sei das noch anders, hier treffe der 20-jährige Metal-Hörer mit Kutte auf den 70-jährigen Jazz-Fan.

Plattenläden haben seiner Meinung nach ein verbindendes Element. „Vielleicht bekommt nicht jeder die Platte, die er gerne hätte“, so Fecker. Aber dafür komme man mit anderen Menschen in Kontakt, diskutiere über Musik beim Hören am Plattenspieler, beim Stöbern oder beim Verkäufer am Tresen. „Hier findet noch ein Einkaufserlebnis statt. Es wird gelacht, geredet, diskutiert. Das ist wie eine Kommunikationsplattform.“

Vinyl macht mittlerweile mehr als die Hälfte des Umsatzes

Hot Shot Records macht das schon länger. Volker Sieberg gründete den Laden 1991, vier Jahre später kam Norbert Fecker dazu. Vom Keller am Steinernen Kreuz im Viertel zog es den Laden 1999 in die Obernstraße, 2005 dann in den Lloydhof. Seit ein paar Jahren finden Musikliebhaber ihre Platten in der Knochenhauerstraße. Der Laden hat acht Vollzeitstellen und zwei Auszubildende.

Vor fünf Jahren waren Platten kaum mehr als eine Randnotiz in den Bilanzen von Hot Shot Records. Vinylverkäufe machten nur zehn Prozent des Gesamtumsatzes aus. Über Wasser hielt sich der Bremer Laden mit Fan-Shirts, CDs und DVDs. Das ist inzwischen anders. Vinyl macht wieder mehr als die Hälfte des Umsatzes von Hot Shot aus. Allein 2016 hat sich der Vinyl-Umsatz laut Fecker verdoppelt.

Am Record Store Day nimmt auch Ear Schallplatten aus dem Viertel teil, obwohl der Chef den Tag eher kritisch sieht. Die künstliche Knappheit und die vielen enttäuschten Gesichter im Laden nerven Frank „Bunny“ Steinweg. "Es wird ein riesiger Bohei gemacht, und am Ende kommen nur 50 bis 70 Prozent der Bestellungen", sagt Steinweg. Die Verteilung sei kein bisschen transparent, und einen Tag später stünden auf der Auktionsplattform Ebay die Dinge, die man nicht bekommen habe. "Spaß ist anders."

Zur Sache

Zum Record Store Day am Sonnabend, 21. April, soll es knapp 500 exklusive Veröffentlichungen, Sonderauflagen und Special Items geben. Darunter soll schwarzes, weißes, buntes, transparentes oder bebildertes Vinyl sein.

Neben vielen großen Namen wie David Bowie, ABBA, Lou Reed, Madonna, Prince, The Rolling Stones oder auch Bruce Springsteen finden sich auch kleinere Acts. Das Ganze soll laut Ankündigung genreübergreifend und breitgefächert sein. So haben Sigur Rós, Mando Diao oder auch Courtney Barnett limitierte Releases angekündigt. Auch einige Kassetten sind in Arbeit: So wird es beispielsweise von AC/CD das weltweit sehr gut verkaufte Album „Back In Black“ als Neuauflage der damaligen Kassette geben. Aus Deutschland werden unter anderem das Duo Boy oder Fettes Brot etwas veröffentlichen.

Die Veröffentlichungen zum Record Store Day sind ausschließlich in den mehr als 250 teilnehmenden Plattenläden in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Am Record Store Day in Bremen nehmen folgende Plattenläden teil: Ear Schallplatten und Boombastic Store (Vor dem Steintor 104), Hot Shot (Knochenhauerstraße 20-25) und Goldenshop (Fehrfeld 4).