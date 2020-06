Aktenordner en masse gibt's gerade gratis bei der SPD. (SPD Bremen)

Großes Aufräumen

„Does it spark joy?“ – ob die Sache, die man beim Aufräumen in die Hand nimmt, noch Freude bereitet, soll man sich laut der japanischen Ordnungsspezialistin Marie Kondo fragen. Nein? Dann nichts wie weg damit. Nach einem ähnlichen Prinzip ist offenbar zuletzt die Bremer SPD vorgegangen und hat sich der Papiergebirge der vergangenen Jahr(zehnt)e entledigt. Braucht man ja auch nicht mehr, all das tote Holz, Sitzungsunterlagen und Mitglieder werden neuerdings digital in der Landeszentrale bei Geschäftsführer Roland Pahl verwaltet.

Weil neben dem dinglichen Entschlacken aber auch Recycling Trend ist, wurde zwar das Papier, nicht aber die es umgebenden Ordner entsorgt. Die werden im digitalen Newsletter nun den Mitgliedern angeboten. Also: Wer noch nicht Kondo-mäßig drauf ist und den ausgedruckten Mitgliederbrief immer schon zwischen Presspappen mit einer Aufschrift wie etwa „Geheim! Bürgerschaftswahl 2015“ abheften wollte – nichts wie hin ins Parteibüro.

Erinnerungslücke

Nicht wenige Angeklagte werden von akuter Erinnerungsschwäche befallen, sobald sie in einem Gerichtssaal von ihren Missetaten berichten sollen. Bei einem Fall vor dem Landgericht in dieser Woche ging die Vergesslichkeit besonders weit. Ja, verheiratet sei er wohl, berichtete der Delinquent der Vorsitzenden Richterin Maike Wilkens. Bei ihrer Anschlussfrage aber, seit wann das denn der Fall sei, zuckte er nur mit den Schultern – ein in der Männerwelt ja durchaus verbreitetes Phänomen. Dann aber durchfuhr ihn ein goldschimmernder Geistesblitz: So ein Ehering mit eingraviertem Hochzeitsdatum erweist sich zwar nicht immer, aber manchmal eben doch als ziemlich praktisch.

Was lange währt ...

Planungsprozesse sind oft eine Qual. Zwischen Konzeption und Fertigstellung staatlicher Infrastruktur vergehen oft Jahrzehnte – man denke nur an den Ringschluss der A 281. Umso größer ist dann die Freude, wenn die Realisierung dann doch in Angriff genommen werden kann. So wie in dieser Woche, als das „Go“ für den Bremer Abschnitt der Straßenbahnlinie Richtung Weyhe kam. Für Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) ist dieser Vorgang Teil seiner beruflichen Biografie.

Als er 2007 im Weyher Rathaus als Erster Gemeinderat anheuerte, planten Bremen und Niedersachsen bereits die Linie zwischen Roland-Center und Weyhe. 2019 hörte Bovenschulte als Bürgermeister in Weyhe auf, und noch immer war kein einziger Meter der neuen Trasse gebaut, dafür stritt man sich vor Gericht. Nun also kann zumindest der Bremer Streckenteil gebaut werden, eventuell mit einem Prellbock an der Varreler Landstraße als Schlussstück – der niedersächsische Abschnitt ist immer noch Gegenstand juristischer Händel.