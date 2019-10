Die Recycling-Stationen in Hulsberg und am Weserpark werden längere Zeit geschlossen bleiben. (Christina Kuhaupt)

Änderungen an zwei Recycling-Stationen: Die Schadstoffannahmestelle Hulsberg wird voraussichtlich bis Februar, die Recycling-Station am Weserpark bis Ende November geschlossen. Das teilte die Bremer Stadtreinigung nun mit. Demnach wird die Station am Weserpark sicherheitstechnisch überprüft, Kunden sollen auf die Stationen in Oberneuland (Rockwinkeler Landstraße 105) und Hemelingen (Hermann-Funk-Straße 4) ausweichen. Die Annahmestelle Hulsberg werde ab 4. November saniert. Bis zur Wiedereröffnung stehen laut Mitteilung die Sammelstelle auf der Recycling-Station Blockland sowie das Schadstoffmobil zur Verfügung.