Einmal in der Woche trifft sich ein Dutzend Viertklässler mit ihrer Lehrerin Lea Johannson (hinten links) zur Redaktionskonferenz der Grundschule an der Lessingstraße. (Karsten Klama)

Die Redaktionssitzung beginnt mittwochs um 11.30 Uhr. Die Autoren, Fotografen und Gestalter sind voller Tatendrang. Sie sitzen im Medienraum um vier zusammengeschobene Schultische. An den Wänden entlang ziehen sich PC-Arbeitsplätze. Auf den Tischen liegen große Pappen, mit einer Reihe von Klebezetteln gespickt. Darauf: Die möglichen Themen der nächsten, der 22. Ausgabe der Schülerzeitung der Grundschule an der Lessingstraße.

„Superlessing“ nennt sich die Zeitung, die Lehrerin Lea Johannson seit mehr als zehn Jahren betreut. Die Zeitung hat sich über die Jahre verändert, nicht nur inhaltlich, sondern auch im Layout. Sie hat eine eigene Bildsprache gefunden – dazu zählen einfassende Rahmen aus Kinderzeichnungen auf den Seiten und kleine Figuren, die die Artikel kommentieren. Das und anderes mehr blieb nicht folgenlos: „Superlessing“ wurde in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet.

Auch in diesem Jahr heimst das Redaktionsteam beim Landesschülerzeitungswettbewerb einen Preis ein. Gewürdigt wird das beste Interview. Die Auszeichnung wird an diesem Mittwoch in der Schule von Karsten Krüger, Landeskoordinator des Wettbewerbs auf Landesebene, und einem Vertreter der Sparkasse Bremen übergeben. Zur Begründung sagt Krüger, auch Kopf der Jury, die die eingesandten bremischen Schülerzeitungen begutachtet: „Die Interviewer fragen kreativ und haken nach. Sie bekommen so viele authentische Einblicke zu den Standpunkten der interviewten Person.“

Befragt wurde in diesem Fall Siegfried Monser, Leiter der internen Kommunikation bei Airbus Defence and Space. Unter anderem berichtete er, was passiert, wenn Astronauten im Raumschiff krank werden (es gibt einen Medizinschrank an Bord), was er von Science-Fiction-Filmen hält (liebt er) und ob es Firmengeheimnisse gibt, die in der Öffentlichkeit nicht preisgegeben werden dürfen (gibt es).

Manche der Viertklässler haben zur zweiten Sitzung des Redaktionsteams schon fertige Artikel von zu Hause mitgebracht. Sie handeln von Tieren, von Katzen und Kaninchen. Chloe Gies und Esther Gerken teilen sich einen PC-Arbeitsplatz. Sie kümmern sich um ein Porträt der schwedischen Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg. „Das Thema interessiert uns und geht auch andere an“, sagt Chloe. „Wir wollen, dass dadurch weniger CO2 in die Luft kommt“, ergänzt Esther. „Wer das liest, soll weniger Auto fahren, weniger fliegen und weniger Plastik benutzen.“

Um das Thema SV Werder, das in so gut wie keiner Ausgabe fehlen darf, kümmern sich dieses Mal unter anderem Aad Merge, zehn Jahre alt, und Sofian Fatnassi, neun. Sie haben sich auf das Thema gestürzt, „weil wir Fußball so lieben“. Über den Neuzugang Milot Rashica würden sie in der nächsten „Superlessing“ gerne berichten. „Das ist einer unserer Lieblingsspieler“, sagt Aad. Die beiden hoffen auf einen Interviewtermin mit dem 22-Jährigen und beginnen schon mal, sich vorzubereiten – Fakten zu sammeln und sich Fragen zu überlegen, falls es zu einem Treffen kommen sollte. „Ich würde auch gerne wissen, was sein Lieblingsessen ist“, sagt Sofian.

Auf den Klebezetteln finden sich – außer den Themen Tiere und Werder, Greta Thunberg und Klimaschutz – Vorschläge wie Menschenausgrenzung, Meeresverschmutzung, heißester Sommer, Harry Potter, Basteln, Filmtipps und Witze. Thematisch gibt es laut Lea Johannson keine Grenzen. Nur bei den Witzen „gibt es bestimmte Maßstäbe, das gilt auch für die Wortwahl“, sagt sie und lächelt. „Wir bemühen uns, aktuelle Ereignisse aufzunehmen“. Dazu gehörten beileibe nicht nur Entwicklungen, die das Schulleben spiegeln, sondern auch bundes- oder weltweite Geschehnisse, die Mädchen und Jungen beschäftigen, die mit Kinderaugen betrachtet, aufgearbeitet und zusammengefasst werden.

Pro Jahr erscheinen zwei Ausgaben. Die Redaktion ist stetem Wandel unterworfen, es sind stets Viertklässler, die sich um Texte, Fotos und das Layout kümmern. Bei Letzterem bekommt das Redaktionsteam Unterstützung von Honorarkräften, von Referendaren oder Studenten. Auch heute ist die Lehrerin nicht mit dem Autorennachwuchs allein: Praktikantin Janina Zundel hilft den Schülern ebenfalls beim Recherchieren am PC mithilfe von Kinder-Suchmaschinen.

Das Echo auf die Hefte sei groß, sowohl unter Schülern als auch unter Eltern. Nicht nur die Schulleitung und das Kollegium unterstützen „Superlessing“, auch der Förderverein engagiere sich, sagt Lea Johannson. Eine gute Schülerzeitung sei in ihren Augen eine, an der „deutlich wird, dass sie von Kindern gemacht wird und nicht von Erwachsenen und die sich um die Belange von Kindern dreht“, sagt sie. Schülerzeitungen seien wichtig, die Arbeit daran fördere „einen Zugang zu Politik und Selbstbestimmung“.

Auch Krüger unterstreicht die Bedeutung von Schülerzeitungen: „Sie greifen das auf, was die Schülerinnen und Schüler bewegt. Sie stellen gleichzeitig ein wesentliches Element demokratischer Schulkultur dar. Sie kontrollieren, indem sie die Schülerschaft informieren. Die Redaktionen agieren oft mit erheblichem Zeitaufwand, mit großem Durchhaltevermögen und mit von Herzen kommendem Engagement.“

Aad gefällt es, dass er mit seinen Recherchen und Texten für „Superlessing“ etwas „für die ganze Schule macht“. Sofian hat sich für die Redaktion gemeldet, „weil viele gesagt haben, dass das cool ist“. Ihnen ist nicht zu viel versprochen worden, finden die beiden. „Das ist total spannend.“

Weitere Informationen

Der Schülerzeitungswettbewerb stärkt, wie es in der Ausschreibung heißt, „die Schülerpresse als ein wesentliches Element demokratischer Schulkultur und schulischer Meinungsbildung“. Auf bremischer Landesebene unterstützen die Sparkasse Bremen und der WESER-KURIER den Wettbewerb durch Preise für die Gewinner. An der nächsten Runde teilnehmen können regelmäßig erscheinende Schülerzeitungen, die im Schuljahr 2018/2019 beziehungsweise im Kalenderjahr 2019 erscheinen. Auch crossmediale und Online-Produkte sind ausdrücklich erwünscht und teilnahmeberechtigt. Weitere Informationen gibt es bei Karsten Krüger unter kkrueger@posteo.de