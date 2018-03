Für zusätzliche Schärfe in der Diskussion sorgte, dass der Antrag von SPD und Grünen sich ausdrücklich auch gegen die AfD richtete. (dpa)

Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit im Lande Bremen sollen wieder verstärkt in den Fokus der Sicherheitsbehörden genommen werden. Mit deutlicher Mehrheit beauftragte der Landtag in dieser Woche den Senat damit, bis zum Jahresende einem Bericht zu diesem Thema zu erstellen. Einen entsprechenden Antrag hatten SPD und Grüne eingebracht, unterstützt wurde er von CDU und Linken.

Allein AfD-Vertreter Alexander Tassis sprach sich gegen den Bericht aus, der Rest der Bürgerschaft enthielt sich der Stimme. Es wird der sechste Bericht dieser Art sein, Vorläufer gab es bereits 1989, 1992, 2000, 2008 und zuletzt 2013. Höchste Zeit für eine Neuauflage, betonte Sükrü Senkal, innenpolitischer Sprecher der SPD, angesichts der gestiegenen Zahl rechtsradikaler Anschläge in den vergangenen Jahren.

Vor allem aber mit Blick auf ein besonderes Phänomen: "Fremdenfeindlichkeit ist wieder salonfähig geworden." Nicht mehr hinter vorgehaltener Hand, sondern öffentlich würden rechtsextreme und menschenverachtende Positionen zur Schau getragen. Der Rechtsextremismus habe sich verändert, sagte auch Björn Fecker (Grüne). Die Extremisten kämen nicht mehr als Neonazis in Springerstiefeln daher. Vielmehr habe man es zunehmend mit offen antisemitischen und fremdenfeindlichen Äußerungen zu tun, die die demokratische und vielfältige Gesellschaft bedrohten.

Auch in Bremen und Bremerhaven fassten rechtspopulistische und rechtsextreme Gruppierungen Fuß, sind sich SPD und Grüne einig. Deshalb sei es nach fünf Jahren an der Zeit für eine Neuauflage des Berichts über Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit im Land Bremen. Dabei sollten insbesondere auch neu entstandene Phänomene und Gruppierungen wie zum Beispiel die Reichsbürger sowie die Identitäre Bewegung und die Junge Alternative beleuchtet und Gegenstrategien dargestellt werden, lautet der Arbeitsauftrag an den Senat.

Die CDU stimmte dem Antrag zu, warf der Regierungskoalition gleichwohl vor, das Thema Extremismus seit Jahren einseitig zu betrachten. "Sie sind eben doch auf dem linken Auge blind", kritisierte Christine Schnittker. Diplomatischer formulierte dies für die FDP Peter Zenner. Der Antrag greife zu kurz. Wer ernsthaft gegen Extremismus vorgehen wolle, dürfe sich nicht auf rechts beschränken, sondern müsse das Thema als Paket zusammen mit dem linken und dem religiösen Extremismus betrachten. Anders als die CDU konnte sich die FDP deshalb nicht dazu durchringen, dem Antrag zuzustimmen.

"Ein lächerlicher Schandantrag gegen die AfD"

Es gehe um das Phänomen, dass rechte Gewalt anschlussfähiger für breite Gesellschaftsschichten geworden sei, betonte Christina Vogt (Die Linke). "Aber Sie weichen der Debatte über Rechtsextremismus immer aus, weil Sie reflexartig immer sofort auch auf Linksextremismus und Salafismus kommen", so Vogt in Richtung CDU und FDP. Man könne sich ja jederzeit auch über Linksextremismus und Salafismus unterhalten, ergänzte Fecker. "Aber dieser Antrag hat eine klare Stoßrichtung."

Für zusätzliche Schärfe in der Diskussion sorgte, dass der Antrag von SPD und Grünen sich ausdrücklich auch gegen die AfD richtete. "Die AfD ist eine rechtsextreme Partei und ein klarer Fall für den Verfassungsschutz", legte Fecker in der Bürgerschaftsdebatte nach. Die Replik von Alexander Tassis (AfD) kam postwendend und nicht weniger deutlich: Ein "lächerlicher Schandantrag gegen die AfD" sei das. Aber seine Partei werde den "impertinenten Anschuldigungen" wie immer begegnen – "mit Gelassenheit, Humor und Charme".