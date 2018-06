Der Reformationstag am 31. Oktober wird auch in Bremen zukünftig ein Feiertag. (dpa)

Bremen bekommt einen neuen Feiertag. Die Bremische Bürgerschaft verabschiedete am Mittwoch mit 54 Ja-Stimmen einen Gesetzentwurf, der den Reformationstag am 31. Oktober als neuen gesetzlichen Feiertag einführt - 16 Abgeordnete stimmten gegen den Antrag. SPD und Grüne stimmten nicht geschlossen für den Reformationstag als neuen Feiertag.

In einem ersten Antrag hatte sich die Bürgerschaft bereits im Februar für den Reformationstag als Feiertag ausgesprochen und zwei Anträge der Linken für den Weltfrauentag am 8. März und Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. mai ausgesprochen.

Mehr zum Thema Beschluss des Landtags Reformationstag ist neuer Feiertag in Niedersachsen Niedersachsen hat einen neuen Feiertag: Am 31. Oktober ist arbeitsfrei. Der Reformationstag soll ... mehr »

Am Dienstag hatte Niedersachsen bereits den Reformationstag als neuen Feiertag verabschiedet. „Ich bin sehr zufrieden mit dieser Entscheidung, insbesondere damit, dass sie mit einer breiten Mehrheit getroffen wurde“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach der Abstimmung dem WESER-KURIER. Bremen hatte das Votum vom niedersächsischen Entscheid abhängig gemacht und der Grundlage, dass die vier norddeutschen Länderchefs vereinbart hatten, eine gemeinsame Lösung zu finden. Schleswig-Holstein und Hamburg hatten bereits im Februar den Reformationstag als Feiertag verabschiedet.