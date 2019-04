Blick vom Bockkran des Alfried-Helgens: Mit schäumender Heckwelle läuft die „Scotia“ achtern voraus in ihr Element. (KLAUS SANDER)

Etwa zwei Minuten lang zählten die rund 12 000 Schaulustigen und Gäste die Sekunden. Mrs. Jamieson aus New York hatte den Tankerriesen auf den Namen ,Esso Scotia‘ (Schottland) getauft, die Flasche Sekt war am Wulstbug zerplatzt. Da blinkte plötzlich oben auf einem der Werftgerüste ein Rotlicht auf: Sturmböen bis zu Windstärke 8 signalisierte das Licht den Werftarbeitern. Dann war die Regenbö vorbei, die Pumpen der hydraulischen Pressen arbeiteten stärker, ein lautes Knacken lief durch den Stahlrumpf – und schon 60 Sekunden später hatte die ,Esso Scotia‘ die größte Beanspruchung, die sie jemals erleben wird, hinter sich... Für die AG ,Weser‘ war gestern Feiertag. Im Vordergrund stand natürlich der Stapellauf des größten Schiffes, das jemals auf einer Helling zusammengeschweißt wurde (die Japaner schweißen ihre noch größeren Tanker in Docks aus Sektionen zusammen). Beinahe nur nebenbei war am Morgen mit der griechischen Lemos-Gruppe auch noch der Bauauftrag für das siebte Schiff dieser Größenordnung bei der AG ,Weser‘ unterzeichnet worden: Drei dieser 255 000 Tonnen tragenden Tanker nimmt die Esso ab – die ,Scotia‘ ist der erste, die vier anderen gehen an die Griechen. Horst Janson, Vorsitzender des Vorstandes der AG ,Weser‘, bezeichnete die Auftragslage trotz der angespannten Situation im Schiffsbau als ausgezeichnet…“

→→→ (1. April 1969)

„In der Dreifaltigkeitskirche in der Neuen Vahr wird der Glockenturm leer bleiben: Die Gemeinde beschloß auf einer Versammlung zur Nachwahl von Gemeindevertretern mit überwiegender Mehrheit, auf die Glocken für ihr Gotteshaus zugunsten eines Hilfsprojekts in den Entwicklungsländern zu verzichten. Für die Glocken waren schon 1263 Mark gesammelt worden, die jetzt an die Zentrale für Hilfsmaßnahmen in der dritten Welt weitergegeben wurden. ,Auf Glocken können wir verzichten‘, kommentierte Pastor Dornhöfer den Schritt seiner Gemeinde, ,aber auch tausend Mark können schon ein wenig im Kampf gegen den Hunger in der Welt nützen.‘“ (1. April 1969)

„Der Bremer Apotheker Wilhelm Hamelmann (67) hat sein Ziel erreicht: Am Dienstag wurde auch der Litauer Czeslaw Godlewski (48) aus dem Zuchthaus Hamburg-Fuhlsbüttel entlassen. Godlewski und der Pole Marian Oboza (44), der bereits zu Weihnachten begnadigt worden war, hatten 1945 an einem Überfall teilgenommen, bei dem die Familie Hamelmanns – seine Frau, vier Kinder, die Eltern und drei weitere Angehörige – ermordet wurden. Ein amerikanisches Militärgericht verurteilte 1946 vier Bandenmitglieder zum Tode und drei weitere, unter ihnen Godlewski und Oboza, zu lebenslangem Zuchthaus. Anfang April 1967 besuchte der Oberneulander Apotheker die beiden Männer zum erstenmal in Fuhls­büttel. Sie hatten sich 1945 zwar an den Plünderungen beteiligt, nicht aber gemordet. Hamelmann versprach ihnen, sich für ihre Begnadigung einzusetzen…

→→→ (3. April 1969)