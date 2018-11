Als Regionalhistoriker eine echte Größe: Peter Kuckuk. (Wolfram Karau)

Sein Name fiel mehr als einmal bei der Tagung zu Novemberrevolution und Bremer Räterepublik vor zwei Wochen in der Bürgerschaft. Wer sich mit diesem Themenkreis befasst, kommt an Peter Kuckuk nicht vorbei. Sein Buch „Bremen in der Deutschen Revolution 1918-1919“ gilt schon längst als Klassiker, es ist die erste und noch immer wichtigste Station für alle wissenschaftlichen Beschäftigungen mit den damaligen Zeitverhältnissen. Wäre Kuckuk noch am Leben gewesen, hätte er sicher mit einer Einladung rechnen können.

Fast unbemerkt ist Kuckuk bereits am 27. August 2018 im Alter von 80 Jahren gestorben. Ein leiser Abschied, der gar nicht zu seinem Naturell passte. In „gewisser Weise“ sei er sehr dominierend gewesen, sagt die Historikerin Renate Meyer-Braun, eine langjährige Kollegin an der Hochschule Bremen, die ihn als „ganz kreativen Freund“ schätzt.

Vorgezeichnet war sein akademischer Lebensweg nicht. Als Sohn eines Kassenboten kam er am 9. Juli 1938 in Bremen zur Welt. Nach dem Abitur am Hermann-Böse-Gymnasium studierte Kuckuk von 1957 bis 1964 Geschichte und Germanistik in München, Göttingen und Hamburg. Ein Studium also kurz bevor die 68er-Bewegung an den Universitäten den „Muff von 1000 Jahren“ aus den Talaren schüttelte. Als aufmüpfiger Geist ging ­Kuckuk den 68ern sogar ein bisschen voraus. 1958 verweigerte er den Wehrdienst, 1970 zählte er zu den Mitbegründern des Bremer Kindercentrums, bis heute der älteste Elternverein der Stadt.

Sympathien für das Rätesystem

Auch als Referendar am Gymnasium Kleine Helle setzte er eigene Akzente. „Einige in unserer Klasse waren damals schon interessiert an einem anderen Geschichtsunterricht, so hat er mit uns die Geschichte der Arbeiterbewegung behandelt“, berichten Helga Hütter und Karin Weinert-Mensen. Von 1966 bis 1969 waren die Bremer Radikalen Gegenstand seiner Doktorarbeit bei Fritz Fischer, Autor von Deutschlands „Griff nach der Weltmacht“.

So richtig losgelassen hat ihn das Thema bis zuletzt nicht mehr, noch 2017 brachte Kuckuk mit Ulrich Schröder eine erweiterte Neuauflage seines Klassikers zur Räterepublik bei der Edition Falkenberg heraus. Für den früheren DDR-Historiker Gerhard Engel gehört das erstmals 1986 publizierte Werk „zu den bedeutendsten Forschungsarbeiten über die Revolution vor 100 Jahren“, seine Bedeutung reiche „weit über eine regionalwissenschaftliche Arbeit hinaus“.

Dabei verhehlte Kuckuk – von 1965 bis 1998 Mitglied der SPD – keineswegs seine Sympathien für das Rätesystem als Alternative zur parlamentarischen Regierungsform. Seine Brötchen verdiente sich Kuckuk als Professor für Regionalgeschichte an der Hochschule Bremen. Allein der Katalog der Uni-Bibliothek spukt fast 60 Titel aus, darunter etliche sozialwissenschaftliche Arbeiten sowie Untersuchungen zu den beiden Bremer Großwerften AG Weser und Vulkan.

Nicht grundlos auf dem Riensberger Friedhof

An bewegte WG-Zeiten und abenteuerliche Urlaubsfahrten nach Griechenland erinnert sich sein älterer Sohn Jonas Kuckuk. „Wir sind oft in Horden unterwegs gewesen, ein paar Familien und die Kinder.“ Über das lockere WG-Leben ging allerdings die Ehe mit Karin Kuckuk in die Brüche, mit den beiden Kindern zog sie zurück nach Göttingen, während er sich auf einem Resthof bei Bruchhausen-Vilsen niederließ. Doch das war nicht das Ende vom Lied, in ihren späten Jahren fanden Peter und Karin Kuckuk wieder zueinander. Auch auf wissenschaftlicher Ebene, 2008 steuerte Kuckuk einen Beitrag zu ihrer Lotte-Kornfeld-Biografie bei.

Als gemeinsamer Rückzugsort diente ein kleines Häuschen auf Mallorca. Freilich machte sich das Alter bemerkbar, nach längerem Leiden starb bereits vor zwei Monaten Karin Kuckuk. Der an Lungenkrebs erkrankte Peter Kuckuk war zu diesem Zeitpunkt bereits schwer gezeichnet. Noch kurz vor seinem Tod war er zu Gast bei Renate Meyer-Braun und ihrem Lebensgefährten Klaus auf dem Garten. „Da war er schon sehr schwach, aber geistig noch voll dabei“, sagt Meyer-Braun.

Nicht zufällig findet seine Urnenbeisetzung auf dem Riensberger Friedhof an diesem Donnerstag statt. In der Traueranzeige wird auf den 100. Jahrestag der Proklamation der Bremer Räterepublik verwiesen. Eine kleine Ungenauigkeit, über die sich der Verstorbene vermutlich prächtig amüsiert hätte. Tatsächlich wurde die Räterepublik erst am 10. Januar 1919 ausgerufen, am 15. November 1918 übernahm der Arbeiter- und Soldatenrat die Macht.