Regionalverkehr von und nach Bremen wird verbessert

Geringe Wartezeiten, mehr Verbindungen: Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember wird der regionale Bahnverkehr in Bremen und Niedersachsen verbessert. (Focke Strangmann)

Der regionale Bahnverkehr in Bremen und Niedersachsen wird zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember mit neuen Linien und zusätzlichen Fahrten verbessert. Das teilte die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) am Donnerstag mit.

Die wichtigste Neuerung für Reisende und Pendler aus dem Raum Bremen ist die Abschaffung der langen Wartezeiten beim Umstieg zwischen den Regionalzügen aus dem Ruhrgebiet in Richtung Bremen. Bisherige Wartezeiten von bis zu 55 Minuten in Münster fallen weg. Auf der Regionalexpress-Linie zwischen Osnabrück und Bremen ändern sich zudem die Taktzeiten. In Osnabrück starten die Züge nun einige Minuten früher, um die Pünktlichkeit zu verbessern. Die Ankunft in Bremen bleibt gleich, sodass Anschlusszüge erreicht werden können.

Neue Nachtverbindungen nach Hannover und Hamburg

Zudem soll es zusätzliche Nachtverbindungen an den Wochenenden zwischen Hannover und Bremen geben. So fährt in den Nächten von Freitag auf Sonnabend und Sonnabend auf Sonntag jeweils ein weiterer Zug um 2.17 Uhr von Hannover nach Bremen. In Bremen verlässt ein weiterer Zug um 2.08 Uhr den Bahnhof in Richtung niedersächsische Landeshauptstadt. Eine zusätzliche Nachtverbindung wird auch auf der Strecke von Bremen nach Hamburg angeboten. Zukünftig verkehrt hier ein weiterer Zug mit Abfahrt um 3.15 Uhr ab Bremen.

Zwischen Bremerhaven und Bremervörde wird ebenfalls zusätzlicher Zugverkehr angeboten. Montags bis freitags startet jeweils um 22.36 Uhr ein Zug in Bremerhaven. In der Gegenrichtung beginnt die Fahrt um 21.38 Uhr ab Bremervörde. Die Änderungen treten zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember ein.