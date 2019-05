Glück im Unglück: Der Rehbock steckte mit seiner Keule im Metallzaun fest, konnte aber von der Feuerwehr befreit werden. (Feuerwehr Bremen)

Dieser Einsatz war schnell erledigt: Die Feuerwehr Bremen rückte am frühen Samstagmorgen zu einem Einsatz nach Oslebshausen aus. Ein Passant meldete gegen 7 Uhr einen in einem Metallzaun feststeckenden Rehbock. Die Einsatzkräfte drückten kurzerhand die Metallstreben auseinander, um das Tier zu befreien. Um den aufgeregten Rehbock zu beruhigen, wurde ihm beruhigend mit tiefer Stimme zugesprochen und sein Kopf mit einer Jacke abgedeckt, heißt es in einer Mitteilung. Die Aktion dauerte nur wenige Minuten. Danach wurde das Tier in die Freiheit entlassen. (haf)