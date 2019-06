Eine Ricke auf der Flucht: Auf der Nachbarwiese im Blockland haben Helfer nach verborgenen Kitzen gesucht, denen womöglich der Mähtod bedroht gedroht hätte. (Frank Thomas Koch)

Der Bremische Landwirtschaftsverband führt eine Kinderschreck-Kartei. Seit dem Start im vergangenen Jahr ist sie auf mehr als 220 Mitstreiter angewachsen. Allesamt Ehrenamtliche, die in ihrer Freizeit zu Werke gehen und in Gruppen durchs hohe Gras streifen, um Rehkitze zu finden, die von den Muttertieren im Schutz des Grüns zurückgelassen wurden.

Die Tarnung des Nachwuchses ist gut, aber gefährlich, weil nicht nur Brut- und Setzzeit, sondern auch Saison für den Grünlandschnitt ist: Innerhalb weniger Wochen müssen die Landwirte das Futter fürs ganze Jahr einfahren. Um zu verhindern, dass kleine Rehe in die mächtigen Mähwerke der Maschinen geraten, werden ganz unterschiedliche Methoden eingesetzt. Ultraschallwarner und Wärmebildkameras beispielsweise. Am Sonnabendmorgen war es der Kinderschreck.

Der Jüngste unter ihnen, Luca Lombardo („Ich werde nächste Woche neun“), bringt auf den Punkt, weshalb er und wohl die meisten der Erwachsenen, wie auch seine Eltern Katja und Stefan, mitmachen: „Weil ich Bambis ganz süß finde, will ich nicht so gerne, dass Tiere getötet werden.“ 15 Helfer sind Sonnabendvormittag am Treffpunkt, der Kirche in Wasserhorst, versammelt. Christian Kluge, Geschäftsführer des Bauernverbandes, findet das viel. Er hat am Vortag die Einladungs-E-Mails verschickt. Ob gemäht wird, hängt schließlich vom Wetter ab, das lässt sich nicht lange vorausplanen. In Kluges Datei ist vermerkt, wer in welchem Stadtteil dabei sein möchte.

Rund acht Hektar Wiese in meterhohem Wildwuchs stehen auf dem Tierkinder-Schutzprogramm. Ein schmaler, langer, von Gräben durchzogener Geländestreifen, der sich gleich hinter dem Hof von Georg Gartelmann im Blockland parallel zur Ritterhuder Heerstraße erstreckt. Üblicherweise übernehmen Jäger und Landwirte die Kontrollgänge vor der Mahd gemeinsam. Manchmal ist das kaum zu schaffen, weil die Fläche so groß ist. Oder weil der Landwirt, wie Garbade, zugleich der Jäger ist. Je mehr Menschen ihre Duftmarke im Revier der Wildtiere hinterlassen und mit allerlei Geräuschen für Unruhe sorgen, desto besser – wie in diesem besonderen Fall.

Die Flucht ergreifen

Auch wenn kein verborgenes Kitz zu finden ist an diesem sonnigen Sonnabendvormittag – der Gang durchs Grüne ist ein voller Erfolg: Sechs Rehe und Böcke, die sich in der Nähe aufhalten, ergreifen aufgescheucht die Flucht. Sollten sie ihren Nachwuchs auf dem Areal zurückgelassen haben, werden sie ihn später holen und die Gegend in den kommenden Tagen meiden, erklärt Georg Gartelmann, der in den Tagen zuvor eine Ricke mit zwei größeren Kitzen morgens und nachmittags bei der Äsung, beim Fressen, beobachtet hat. „Das Wild hat sich hier seinen Schlafplatz gesucht“, sagt er, weil die Flächen drum herum bereits gemäht seien.

Im vergangenen Jahr sei das Rehkitzprojekt noch ein Versuch gewesen, sagt Christian Kluge, „jetzt ist es bereits fester Bestandteil“. Nachdem die Setzzeit der Rehe Anfang Mai schon recht früh begonnen habe, seien bei bislang zwölf Suchen 500 Hektar abgelaufen und 13 Rehkitze gefunden worden. Dieser 13. ist voraussichtlich der letzte Termin: Rehkitze, erklärt Marcus Henke, Vizepräsident der Bremer Jägerschaft, entwickelten erst nach ein paar Wochen den Fluchtinstinkt, bis dahin kauerten sie sich bei drohender Gefahr einfach auf den Boden. Inzwischen ergriffen die meisten von selbst die Flucht, wenn der Kreiselmäher mit drei Mähwerken und Tempo 30 über die Wiese walzt.

Oder wenn, wie im Blockland, 14 Leute in einer Reihe das Areal durchkämmen. Eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Luca, der 15., ist schließlich doch lieber mit dem Junior, Malte Gartelmann, auf dem Trecker mitgefahren. Es ist der erste Schnitt in diesem Jahr, entsprechend hoch ist das Gras. Der Marsch durch die hohen Halme ist selbst für Erwachsene beschwerlich. Eigentlich ist jetzt die Zeit für den zweiten Grünschnitt des Jahres, ein dritter steht in etwa einem Monat an.

15 Helferinnen und Helfer sind angetreten, in Turnschuhen oder Gummistiefeln, vor allem aber in Reihe, die Blocklandwiese zu durchmessen. Georg Gartelmann hat Eisenstangen mit Flatterbandschleifen verteilt, mit denen Fundstellen markiert werden sollen. Damit der Junior, Malte, gewarnt ist, wenn er am Nachmittag ohne Luca, aber mit dem Mähwerk zurückkommt. Sechs Meter Arbeitsbreite müssen genügen. Gut zwei Stunden, schätzt er, dann ist die Wiese Heu. Insgesamt müssen die Gartelmanns frisches Heu und Silage für 300 Tiere einfahren – 120 Milchkühe und die Nachzuchten. „Täglich werden zehn Tonnen Futter benötigt“, sagt der Jungbauer.

Ein echter Erfolg

Geschäftsführer Christian Kluge und Bauernverbandspräsident Hilmer Garbade sind heilfroh über das Engagement der Ehrenamtlichen und über den Erfolg der Kampagne, die nicht zuletzt den Dialog zwischen Landwirten und Stadtbevölkerung fördern soll. Abgesehen davon geht es auch ums Image: „Kein Landwirt will gerne ein Rehkitz überfahren“, bricht Stadtjägermeister Harro Tempelmann eine Lanze für die Bauern. Die sind ohnehin verpflichtet, sich beim Mähen tierschutzgerecht zu verhalten.

Kitzkiekerin Britt von den Berg im Blockland-Wieseneinsatz. (Frank Thomas Koch)

Die Methode Mensch erschreckt Tier funktioniert gut – solange genug Leute zur rechten Zeit am rechten, oftmals entlegenen Ort zusammen kommen. Elke Bullwinkel aus Horn-Lehe hat im vergangen Jahr aus dem WESER-KURIER von dem Projekt erfahren und war sofort begeistert. Sie war schon bei zehn Suchen dabei und engagiert sich außerdem für Bienen. Ihr Chef bei einer Projektspedition „fand es toll – wenn ich nicht jeden Tag deswegen fehle“. Joachim Labs, Rentner aus Ritterhude, ist zum vierten Mal dabei, „zuletzt am Dammsiel/Kuhsiel, aber Kitze habe ich leider noch nicht gesehen“, sagt er. Auch Britt von den Berg, Tierärztin aus Stuhr, hat aus der Zeitung vom Kitzeretten erfahren und fühlte sich sofort angesprochen. Sie ist zum ersten Mal dabei und opfert gern ihren freien Sonnabend „für den guten Zweck“, wie sie es nennt.

„Ich gehe in zwei Jahren in den Ruhestand und suche nach sinnvollen Betätigungen“, sagt Rolf Ritter, Beamter aus Horn-Lehe. Die Rehkitzsuche hat er schon erprobt und hält sie für später ausbaufähig – ganz wie der Bauernverband. Ritter engagiert sich sonst vor allem für kleine Tiere: Roborowski-Zwerghamster, die mit höchstens fünf Zentimetern kleinsten den Kleinen, würden oftmals falsch gehalten und gefüttert. Rolf Ritter hat sich der Aufklärung verschrieben.

Trotzdem gibt es Verluste

Alternative Methoden zum Rehe erschrecken, wie Ultraschallgeräte an den Mähmaschinen, kämen zum Einsatz, sagt Hilmer Garbade. „Die schrillen Pieper sind der Trend“, bestätigt Stadtjägermeister Harro Tempelmann, dennoch: „Im Mittelwert gehen wir in Bremen von 20 Kitzen aus, die wir pro Jahr beim Mähen verlieren.“ Der Streckenbericht für das Jagdjahr 2018/2019 listet 476 Rehe einschließlich Kitze auf, darunter sind 176 Tiere als sogenanntes Fallwild, Tiere, die beispielsweise bei Unfällen starben, verzeichnet. Insgesamt erstrecken sich die Bremer Grünlandflächen im Blockland, in Borgfeld, Oberneuland, Niedervieland, Timmersloh und dem Werderland laut Bauernverband auf rund 6500 Hektar.

Carsten Henke von der Jägerschaft setzt auf eine Zukunft mit Drohne, die über Wärmebildkameras hilft, Rehkitze ausfindig zu machen. Die Technik gilt als heikel, weil die Umgebungstemperatur möglichst niedrig sein muss. „Wir arbeiten daran.“ Bis dahin sind die Reh-Retter gefragt.