Ein kleines Rehkitz liegt regungslos in einem Maisfeld und wartet auf seine Mutter. Dieses Verhalten wird vielen Jungtieren zum Verhängnis, wenn die Landwirte mit ihren Erntemaschinen anrücken. (dpa)

Sobald die ersten sommerlichen Sonnenstrahlen rauskommen, wird es für die Landwirte in Bremen und umzu Zeit, ihre Felder zu mähen. Besonders Rehe verstecken ihre Kitze gerne im hohen Gras der Wiesen, was den Tieren häufig zum Verhängnis wird. Zieht der Landwirt dann mit seinen schweren Gerätschaften raus auf die Wiesen und Felder, um diese zu mähen, kann es vorkommen, dass das eine oder andere Rehkitz übersehen wird. Um diesem Szenario entgegenzusteuern, hat der Bremische Landwirtschaftsverband nun eine Aktion ins Leben gerufen, die den Landwirten dabei helfen soll, die Felder vor dem Mähen nach versteckten Kitzen abzusuchen.

Mehr zum Thema Nach tödlichem Zwischenfall beim Mähen Rehkitz-Gipfel im Zeitungshaus Nach einem tödlichen Zwischenfall beim Wiesenmähen sitzen sich am Pressetisch der Wümme-Zeitung der ... mehr »

„Die Aktion wurde aus der Konsequenz hervorgerufen, dass den Landwirten oft vorgeworfen wird, dass in der Hinsicht nichts getan wird“, sagt Christian Kluge, Geschäftsführer des Bremischen Landwirtschaftsverbands. Freiwillige können sich auf der Internetseite www.bauernverband-bremen.de in der Datenbank des Vereins registrieren lassen. Meldet ein Landwirt nun in der Setzzeit an, dass er seine Felder mähen möchte, kommt der Verein auf die Registrierten zurück und fragt an, wer bei der Suche helfen kann. „Gemeinsam mit einem Jäger suchen wir dann die Felder der Landwirte ab. Sollte es dazu kommen, dass wir ein Kitz entdecken, sorgen wir dafür, dass es in Sicherheit gebracht wird“, erläutert Kluge. Dazu reibt sich der Jäger vorher die Hände mit Erde ein und fasst das Kitz nur mithilfe von Grasbüscheln in beiden Händen an. Dies sei ganz wichtig, da die Jungtiere noch keinen eigenen Geruch haben und so den Geruch der Menschen annehmen würden, erklärt Kluge weiter. Die Konsequenz daraus wäre, dass die Mutter das Tier verstoßen würde. Anschließend wird es an den Feld- oder Wiesenrand gelegt, wo die Mutter es dann wieder findet.

Anmeldungen für die nächste Saison

Inzwischen sind die Rehkitze in der Lage, rechtzeitig vor der Gefahr durch Mähmaschinen zu fliehen. Interessenten können sich aber weiterhin für die nächste Saison beim Landwirtschaftsverband melden. „Einige Freiwillige haben sich bereits in unserer Kartei registriert. Schön wäre es, wenn sich noch mehr Freiwillige melden würden“, so Kluge. Nebenbei bekommen die freiwilligen Helfer noch die Möglichkeit, mit den Landwirten selber in den Dialog zu kommen, um sich über verschiedene Themen auszutauschen.