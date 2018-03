In der Interlakener Straße im Bremer Stadtteil Osterholz wurde am Dienstagmittag ein Reihenendhaus bei einem Feuer schwer beschädigt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Bewohner erlitten einen Schock.

Das Feuer wurde um 12.30 Uhr als brennender Schuppen gemeldet. Als die ersten Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, erklärte Einsatzleiter Constantin Meentzen der Feuerwehr Bremen, stellte sich die Situation allerdings anders dar: Ein Haus brannte, die Flammen schlugen bereits auf der Rückseite des Gebäudes vom Erdgeschoss die Fassade hinauf bis in den Dachstuhl. Die Bewohner hatten sich bereits ins Freie gerettet.

"Daraufhin haben wir umfangreich Feuerwehrkräfte nachalamiert", sagte Meentzen. Das direkt angrenzende Haus wurde mit reichlich Wasser von der Feuerwehr geschützt, wurde allerdings durch den Rauch beschädigt. Weitere Einsatzkräfte bekämpften die Flammen vom Boden und von einer Drehleiter aus.

Glutnester im Dachboden

Die Einsatzkräfte klopften von der Drehleiter Dachziegel ab, um an die Glutnester im Dachboden zu gelangen. Mit Motorsägen versuchten die Einsatzkräfte außerdem, die Dachhaut zu öffnen, um an die Brandherde heranzukommen. Bis zum frühen Nachmittag waren zwei Drehleitern sowie zahlreiche Kräfte von Berufs- und freiwilliger Feuerwehr in der schmalen Wohnstraße vor Ort. Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute und 13 Fahrzeuge im Einsatz, das Haus wurde vollständig zerstört. Den entstandenen Sachschaden schätzt der Einsatzleiter auf ungefähr 300000 Euro.(chb)

++Dieser Artikel wurde am 6. März 2018 um 15.51 Uhr aktualisiert.++