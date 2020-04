Steffensweg/ Ecke Sandstedter Straße

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Reihenhausbrand in Walle: Mehrere Menschen aus den Betten geholt

Vanessa Ranft

Weil es in einem Wohnhaus in Walle brannte, räumte die Feuerwehr in der Nacht mehrere Gebäude. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.