„Wenn man im Urlaub die gleichen Dinge wie in Deutschland erleben will, nur bei besserem Wetter, bringt das nichts“, findet Gästeführer Guido Klostermann. Er ­plädiert dafür, der Fremde mit Neugierde zu begegnen und sich auf andere Kulturen einzulassen. „Wenn man wissen will, warum die Dinge sind, wie sie sind“, sagt er, „muss man sie erst mal erkennen.“ (Christina Kuhaupt)

Herr Klostermann, wann waren Sie das letzte Mal irgendwo fremd?

Guido Klostermann: Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Reise zu Schulzeiten nach Moskau, als es den Eisernen Vorhang noch gab. Das war damals eine ganz andere Welt für mich. Mir gefällt der Begriff „fremd“ aber gar nicht so.

Fremdheit ist häufig negativ besetzt, oft hat es etwas Ausgrenzendes. Dabei sind ja gerade Reisen eigentlich etwas Gutes. Man ist mit neuen Eindrücken konfrontiert, die den eigenen Horizont erweitern. Daher würde ich andersartig oder exotisch sagen.

Doch, aber Fremdsein heißt für mich eher, nicht mehr in der bekannten Umgebung zu sein. Dass einem die Verhaltensweisen nicht geläufig sind, dass die Speisen unbekannt sind und man die Sprache nicht versteht.

Ich vermute, dass es an der negativen Prägung des Wortes liegt. Heute sagt man lieber Gästeführer. Das entspricht auch mehr meiner Haltung: Die Menschen, die ich durch Bremen führe, sind für mich Gäste. Für mich ist ein Gast willkommen, jemand, der eingeladen ist. Fremd ist für mich eine andere Konstellation: Hier ist jemand an einem Ort, an dem er nicht unbedingt willkommen ist.

Manchmal führe ich eine Gruppe, bei der die Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Welt kommen. Ich versuche den Menschen immer zu vermitteln, dass sie willkommen sind in Bremen und sich hier wohlfühlen sollen – und dass sie eben nicht fremd sind im negativen Sinn.

Selbst wenn man sich jeden Ort der Erde vom Sofa aus anschauen kann, ist es immer noch etwas anderes, selbst da zu sein. Es fehlen die Gerüche, die Geräusche, das andere Klima. Ein Foto ist immer nur ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit. Die technischen Möglichkeiten machen es eventuell leichter, sich nicht mehr fremd zu fühlen. Verschwunden ist das Gefühl dadurch aber nicht.

Ich stelle fest, dass Besucher einen unterschiedlichen Blick auf Bremen haben. Menschen, die auf einem anderen Kontinent leben, stellen Fragen, die wahrscheinlich jemand aus einem Nachbarland nicht stellen würde. Sie wollen etwa wissen, ob die politische Lage in Bremen stabil ist oder ob man seine Meinung frei sagen darf. Dahinter steckt oft die Erfahrung, dass in den Ländern, aus denen die Besucher kommen, eine freie Meinungsäußerung nicht möglich ist. Wenn ich so einen Fall habe, frage ich gerne zurück: Wie sieht es denn bei euch aus? So lerne ich auch etwas über die Welt.

Davon bin ich überzeugt. Etwas zu hinterfragen, klärt vieles auf. Ich wünsche mir daher, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle mehr Zeit dafür nehmen.

Ich finde Neugierde sehr wichtig. Nach dem Studium bin ich in die Niederlande gegangen. Viele denken, dass das Land große Ähnlichkeit mit Deutschland hat. Die Unterschiede habe ich aber mit der Zeit gefunden – weil ich neugierig war, offen und ohne Vorurteile. Ich habe beobachtet, wie die Menschen miteinander umgehen und versucht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Ja. Man muss sich die Zeit nehmen, um auch die Zwischentöne zu hören. Wenn man wissen will, warum die Dinge sind, wie sie sind, muss man sie erst mal erkennen.

Diese Haltung kann man entwickeln. Das war bei mir der Fall, als ich in den Niederlanden war. Danach bin ich Gästeführer geworden und habe meine Neugierde beibehalten. Zu Beginn jeder Führung versuche ich daher, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen: Hatten Sie eine gute Reise? Sind Sie gut untergebracht? Was haben Sie schon erlebt? Das baut Barrieren ab und ich spüre, ob sich die Menschen noch fremd fühlen.

Sicherlich. Viele Leute finden es amüsant, wenn ich erzähle, dass die Bremer wetten, ob die Weser zugefroren ist, obwohl das schon seit mehr als 60 Jahren nicht mehr der Fall war.

Es gibt welche, die wollen einfach nur zuhören und so die Stadt erleben. Und dann gibt es Menschen, die viele Fragen haben. Andere interessieren sich für einen bestimmten Abschnitt der Geschichte, etwa Bremen zu Zeiten des Nationalsozialismus. Jeder nimmt die Stadt unterschiedlich wahr.

Aus Gesprächen mit Geflüchteten weiß ich, dass sich viele hier fremd fühlen, weil sie ihre Familie vermissen. In den Ländern, aus denen viele Geflüchtete kommen, ist das Familienbild ein anderes als es hier ist. Dabei geht es nicht nur um Eltern, sondern auch um Kinder oder Ehepartner, die nicht hier sind.

Auf mich trifft das zu, aber sicherlich nicht auf jeden. Für manche Menschen wird das Fremdsein vielleicht zur Heimat, indem sie sich regelmäßig etwas Neues erschließen. Diese Menschen machen das in der Regel aber freiwillig und mussten nicht flüchten.

Es ist wichtig, dass beiden Seiten aufeinander zugehen. Ich glaube, dass Beziehungen zu anderen Menschen ein wichtiger Bestandteil sind – wenn nicht sogar der wichtigste. Fremdsein heißt, nicht verwurzelt zu sein. Diesen Wunsch haben viele Geflüchtete: Kontakt mit Menschen haben, die in Bremen wohnen – und weil sie dadurch das Gefühl bekommen, dazuzugehören.

Mein Beruf setzt voraus, dass ich den Menschen offen gegenübertrete und nicht mit Skepsis. Das ist auch meine Lebenshaltung.

Das ist für mich unbegreiflich. In Bremen spüre ich diese Ablehnung nicht. Ich kann mir vorstellen, dass diese Menschen anders denken würden, wenn sie selbst einmal erleben, wie unangenehm Fremdsein sein kann.

Auf jeden Fall. Es kommt aber auch darauf an, wie man reist. Wenn man im Urlaub die gleichen Dinge wie in Deutschland erleben will, nur bei besserem Wetter, bringt das nichts. Ich schaue im Urlaub zum Beispiel immer auf die Zeitungen am Kiosk, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was gerade wichtig ist in dem Land. Oder ich gehe ich den Supermarkt und schaue mir an, welches Essen es dort gibt. Es sind die kleinen Dinge, mit denen man sich annähert.

Zur Person

Guido Klostermann führt seit 2009 regelmäßig Besucher durch Bremen und umzu, etwa 7000 pro Jahr. Seine Touren bietet der 49-Jährige auf Deutsch, Englisch und Niederländisch an. Er ist promovierter Rechtswissenschaftler, hat in Münster Jura studiert und in Maastricht für seine Doktorarbeit recherchiert.

Zur Sache

Zeit, Reichtum oder Glück

