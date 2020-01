Großeinsatz der Bremer Feuerwehr

Reizgas im Treppenhaus versprüht: Fünf Kinder in Findorff verletzt

Patrick Reichelt

Reizgas in einem Treppenhaus hat am Mittwochabend in Findorff zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Sechs Menschen, darunter fünf Kinder, erlitten Verletzungen.