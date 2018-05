Bürgerschaftspräsident Christian Weber (links) und Karl-Heinz Radisch vom Roten Kreuz leeren das Bremer Loch. Im Hintergrund Wolfgang Luz, Vorstand des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Bremen. (Kuhaupt)

Die Geldwäsche beim Roten Kreuz in Bremen ist Sache von Karl-Heinz Radisch. Woche für Woche leert der Mitarbeiter in der Logistik das "Bremer Loch" direkt vor der Bürgerschaft. Seit 2008 können Touristen und Besucher hier Münzen in eine Art Gulli-Deckel werfen und werden dafür mit Tiergeräuschen der Bremer Stadtmusikanten belohnt. Bevor die Münzen für den guten Zweck allerdings auf dem Konto einer Wohltätigkeitsorganisation landen, müssen sie gesäubert werden. "Sonst nimmt die Sparkasse das Geld nicht an", sagt Radisch. Und sortieren muss er auch, denn nicht nur Euro-Münzen landen im Loch. "Wir haben da auch schon Dollarnoten gefunden." Leider aber auch Kronkorken, die dann die Technik lahmlegen.

Doch das ist die Ausnahme, denn gut 18 000 Euro kamen im zurückliegenden Jahr im Bremer Loch zusammen. "Das ist eine neue Rekordsumme", sagte Bürgerschaftspräsident Christian Weber, als er jetzt die Bilanz vorstellte. Insgesamt sind in "Bremens größter Sammelbüchse" unter dem Marktplatz seit ihrem Einbau bereits rund 165 000 Euro gelandet. Dafür sorgen nicht zuletzt auch zahlreiche Touristen, denn das Bremer Loch gehört zum Programm zahlreicher Stadtführungen.

Betrieben wird es von der Wilhelm Kaisen Bürgerhilfe, die bis 1995 noch als Bremer Volkshilfe firmierte. Der heute nach dem Ex-Bürgermeister benannte Verein wurde 1945 von Kaisen selbst ins Leben gerufen. Es ging ihm in der Nachkriegszeit darum, neben den Behörden auch die private und ehrenamtliche Hilfe für Bedürftige wieder zu etablieren. "Damals stand im Vordergrund, Ausgebombte und Flüchtlinge mit dem Nötigsten zu versorgen. Da war existenzielle Not. Die Leute hungerten", erinnerte Weber bei der Verkündung des Spendenergebnisses an diese Anfänge. Der SPD-Politiker ist aktuell auch Vorsitzender der Bürgerhilfe.

Heute werden mit den Spenden ausgewählte Projekte von Wohlfahrtsorganisationen unterstützt. Zuletzt profitierte die Bremer Bahnhofsmission davon. Die jetzt eingesammelten 18 000 Euro sollen nun insgesamt vier Projekten unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Bremen zugutekommen. Alle haben das Thema Inklusion im Mittelpunkt.

So gehen rund 3500 Euro an den Verein Blaue Karawane. Unterstützt wird damit eine Tournee mit den Filmen "Weserlust Hotel" und "All inclusive". An beiden ist eine Riege behinderter und nicht-beeinträchtigter Schauspieler beteiligt, die damit Zeichen für eine gelungene Inklusion setzen wollen.

Das übrige Geld wird zwischen drei weiteren Projekten aufgeteilt. Zu den Nutznießern gehört in diesem Jahr Autismus Bremen. Der Verein hat ein Job-Paten-Programm gestartet, mit dem autistischen Menschen der Einstieg in das Berufsleben erleichtert werden soll. Auch die Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch von Mädchen des Vereins Schattenriss erhält eine Zuwendung aus dem Spendentopf. Damit soll ein Präventionsprogramm zum Schutz vor sexuellen Übergriffen bei lernbehinderten jungen Frauen unterstützt werden. Der Martinsclub Bremen erhält schließlich Geld für das Projekt "Wählen gehen in Vegesack". Es will Menschen mit Beeinträchtigen unterstützen, sich an der kommenden Bürgerschaftswahl zu beteiligen.

Wolfgang Luz vom Vorstand des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hob die Bedeutung der durch das Bremer Loch und die Wilhelm Kaisen Bürgerhilfe eingesammelten Spendengelder für die ausgewählten Projekte hervor. "Gäbe es die Spenden nicht, wären alle genannten Vorhaben nicht finanzierbar." Andere Fördertöpfe für die jeweiligen Hilfen gebe es nicht.